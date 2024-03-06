¿Carin León responde a críticas por admitir que se le “antojaba” consumir sustancias ilícitas?

Carin León podría haber respondido a las críticas que recibió luego de que admitiera públicamente que se le “antojaba” usar sustancias ilícitas.

El pasado 3 de marzo, el cantante, de 34 años, se presentó en el Estadio Fernando Valenzuela, de su natal Hermosillo (en Sonora, México), y durante un momento de interacción con el público presente declaró:

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta, con esta rola, se me antoja echarme un ‘perico’, lo que es”, según se aprecia en videos difundidos en TikTok.

“¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste, es su problema, ni modo. ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, agregó.

Luego de que se volvieran virales esas palabras, en su perfil de Instagram, él comenzó a recibir mensajes en los que le recriminaban.

“¿Era necesario opacar el momento con tan absurdo comentario? ¿Normalizar el consumo de cocaína está bien para ti? ¿De verdad los seguidores avalan esto?”, se lee en una interacción.

¿Carin León lanza canción para responder a la polémica?

Tras días de estar en el centro de la controversia, este 6 de marzo Carin León publicó en la citada red social un pedazo de una canción, cuya letra precisamente se refiere a no ser un modelo para otras personas.

“Soy el que le sacó canas a mamá, el que siempre soñó con tener lana, desde una edad temprana siempre tuve esa ambición”, se le escucha decir al inicio de la copla.

“Yo soy el dolor de cabeza de las suegras. De la familia soy la oveja negra. De chamaco siempre di problemas y preocupación”, continúa.

Él sigue externando: “Fui un grosero, pero tuve educación, a la escuela solo iba por la linda del salón. Hubo una que me falló, desde ahí soy un cabrón. Solamente porque mami me enseñó a pedir perdón”.

“Que me disculpe a la que ofendí por salir mujeriego. Desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego”, añade.

“Y el que tiene derecho a juzgarme, lo veo después en el cementerio. Mientras tanto, cuando la vida sea traba, me la tomo en serio”, prosigue.

Finalmente, él sentencia algo muy similar a lo que expresó en su ‘show’: “No vine a ser ejemplo a seguir, yo soy como soy, mami quería un buen hombre…”.

Diversos internautas expresaron, en misivas al ´post’, que consideran estos párrafos como la contestación del artista a los señalamientos.

“Brillante”, escribió el colaborador de Univision, Jomari Goyso. “La forma de responder (emojis de fuego)”, “Bonita respuesta a tu polémica” y “Qué buena forma de responder a tanto mal comentario”, igual le indicaron.

De momento, Carin León no ha puntualizado si en verdad el contenido del tema es su réplica a los enjuiciamientos en su contra. Tampoco detalló si lo lanzará oficialmente ni, en caso de que sí, cuándo.

Carin León se ha sincerado sobre su consumo de sustancias ilícitas

En septiembre de 2023, Carin León conversó con Ernesto Barajas para un episodio de su ‘podcast’ ‘Puntos de vista’. Ahí, reconoció que ha utilizado estupefacientes.

“Yo he experimentado de todas las drogas habidas y por haber, pero la neta hasta la fecha yo soy una persona que la mayor ancla (…) y no soy vicioso, pero lo único que consumo es mota y alcohol”, enunció.