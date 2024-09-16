Nodal y Ángela Aguilar hacen inesperada reaparición tras polémica por cumpleaños de Inti

Video Nodal y Ángela Aguilar son sorprendidos en pleno desfile: así reacciona él mientras ella calla

Ángela Aguilar y Christian Nodal se dejaron ver juntos públicamente tras la polémica que protagonizaron por el cumpleaños de Inti, la hija del cantante.

El intérprete de 25 años se reunió con Cazzu en Argentina para celebrar con una gran fiesta el cumpleaños de la pequeña. La bebé cumplió un año el sábado 14 de septiembre, pero, según reporta la periodista Mandy Fridmann, la celebraron un día antes.

Nodal recibió críticas porque, a diferencia de la madre de Inti, no subió fotografías de la fiesta ni la felicitó con un post en redes sociales. Ante los ataques, el cantante aclaró que no quiso "exponer a su hija" a los malos comentarios que recibe en medios de comunicación y redes sociales.

Nodal y Ángela Aguilar se dejan ver públicamente en el Zócalo

Christian Nodal, Ángela Aguilar y su hermano Leonardo asistieron la mañana de este lunes al desfile cívico militar mexicano del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

El matrimonio fue captado en una de las gradas de invitados especiales en el Zócalo capitalino, reportó el diario Reforma.

La noche del 15 de septiembre Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron presentaciones para celebrar el Día de la Independencia de México. Ella estuvo en Valle de Bravo, Estado de México, donde cantó algunos temas con su hermano, mientras que él ofreció un show en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Nodal se reunió con Cazzu en cumpleaños de su hija

Aunque Nodal no publicó imágenes de la fiesta que organizó junto con Cazzu y ella también evitó que él apareciera en sus fotos y videos, la presencia del cantante quedó evidenciada por un video que compartió la argentina.

Fue en el clip donde Cazzu baila junto a la bebé una canción de cumpleaños donde se alcanza a distinguir que él era quien estaba cargando a Inti, pues los tatuajes que se observan en esa mano coinciden con los de Nodal.

En esta imagen que Cazzu compartió en Instagram, la cantante no mostró el rostro de Nodal, pero la presencia del cantante en la fiesta fue evidente al dejarse ver que la mano con el tatuaje que sostiene a Inti era la de él. Imagen Cazzu/Instagram



La fiesta de Inti se realizó al aire libre a todo lujo, pues contó con un "parque inflable", piscinas llenas de pelotas y hasta una rueda de la fortuna.

Según reportes, Nodal habría hecho un viaje de 19 horas, de Seattle a Argentina, para estar junto a ella.

La fiesta de cumpleaños de Inti, la hija que Cazzu y Nodal tienen en común, se llevó a cabo en Argentina. Imagen Cazzu/Instagram

¿Ángela Aguilar asistió a la fiesta de la hija de Nodal y Cazzu?

Ni Nodal ni Cazzu han revelado si Ángela Aguilar asistió a la celebración de su hija Inti. Sin embargo, según se reporta en Las Top News, la hija de Pepe Aguilar no estuvo presente.

De acuerdo con el sitio web, se desconoce si Ángela estaba invitada, pero ella no habría estado en la fiesta ni acompañando a su esposo en el viaje a Argentina.

Christian Nodal viajó de Argentina para México para participar en el Grito de la Independencia en Dolores Hidalgo y, posteriormente, reunirse con Ángela en la Ciudad de México.