“Fan de su relación”: la frase que dedicó Ángela Aguilar a Nodal y Cazzu y ahora escriben a Henry Cavill

La frase que Ángela Aguilar dedicó a Christian Nodal y Cazzu mientras eran novios alcanzó al actor Henry Cavill. Este miércoles 12 de junio, usuarios de Instagram irrumpieron en el perfil social del intérprete de ‘Superman’ con la frase “Fan de su relación”.

Los internautas eligieron una fotografía, de 2022, donde Henry aparece con su novia Natalie Viscuso, quien se convertirá en mamá junto al actor este 2024.

¿Por qué trolean a Henry Cavill?

En abril de 2021, Henry Cavill reveló que tenía una relación con la productora, Natalie Viscuso, a través de una fotografía donde aparecían jugando ajedrez.

Usuarios escriben frase "Fan de su relación" en Instagram de Henry Cavill.



Ante los comentarios negativos que su publicación generó, en mayo de ese mismo año, el actor británico pidió que pararan los ataques en contra de su novia.

“Queridos fans y seguidores, quería compartir unas pocas palabras con la comunidad. No he podido evitar darme cuenta de que hay una cierta hostilidad o antipatía social últimamente. Se ha vuelto más y más insistente en mi feed. Ha habido mucha, digamos, especulación por mi vida privada y profesional. Aunque aprecio la pasión y el apoyo de quienes están 'especulando', ha llegado el momento de decir algo al respecto, lo que en sí mismo es algo malo”, escribió en Instagram.

“Vivimos en una era de información social. Con más frecuencia, la gente descubre que sus puntos de vista pueden ser estrechos de miras y necesitan expandirlos para influenciar al resto. Así que, a todos los que están expresando su molestia y mostrando su disgusto a través de una sorprendente variedad de maneras, les digo que es hora de parar. Sé que puede ser divertido especular y murmurar, pero su ‘pasión’ está fuera de lugar, y hiere a la gente que más quiero. Incluso sus presunciones más conservadoras o negativas de mi vida personal y profesional no son verdad”, insistió.

Aquella ocasión, Henry Cavill cerró su mensaje asegurando que se encontraba enamorado y “feliz”.

“Abracemos juntos esta era de iluminación social, y avancemos con positivismo. Soy muy feliz en el amor, y en la vida. Estaría enormemente agradecido si compartieran mi felicidad. Pero si no pueden, lo mínimo es que cada uno intente estar orgulloso de uno mismo y ser su mejor versión posible”, sentenció.

Así pidió que pararan los ataques en contra de su novia.

Nodal defendió su relación con Ángela Aguilar, así como Henry Cavill lo hizo

El mensaje de Henry Cavill es muy parecido al que compartió Christian Nodal el pasado 10 de junio en medio de la polémica que desató su noviazgo con Ángela Aguilar, quien presumía ser cercana a Cazzu.

“Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación”, comenzó.

“Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible”, agregó.

En esta misma publicación, Nodal acabó con rumores sobre una presunta infidelidad a la mamá de su hija Inti y expuso que ahora se encontraba “viviendo una experiencia hermosa”, tal como lo hizo Cavill en 2021.