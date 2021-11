Niurka salió en defensa de Galilea: esto fue lo que dijo sobre las acusaciones en su contra

Muy a su estilo, Niurka Marcos opinó respecto a la polémica que envuelve a Galilea Montijo después de ser llamada “una señora del narco”, debido a su supuesto romance con Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas’.

La cubana pidió a los medios no hacer caso de la ola de especulaciones, pues hasta el momento no han salido pruebas oficiales que involucren a la conductora de Hoy.

De manera contundente y sin de rodeos, Niurka apuntó que se puede hablar y mencionar muchas cosas, pero hasta no tener las pruebas necesarias todo queda en especulaciones.

Niurka pidió aclarar los rumores en torno a Galilea Montijo

La presentadora originaria de Jalisco vive la polémica en carne propia, luego de que su nombre fuera referido en el libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Emma y las otras señoras del narco’.

Galilea Montijo informó que esperará hasta que la publicación salga a la venta para tomar medidas legales, en caso de que sea verdad que fue vinculada sentimentalmente con el narcotraficante.



Por su parte, la vedette fue cuestionada por el programa ‘Ventaneando’ respecto a la problemática que enfrenta Galilea y apuntó que todo debe estar basado en pruebas.

“Somos equipo y trabajamos con pruebas, porque mami Niu nunca se ha mordido la lengua, porque cada vez que abre el hocico aquí tienen la prueba y si no la tengo yo ya todos la vieron antes de que yo abriera el hocico”.



En ese sentido, la también bailarina señaló que no se puede confiar en lo que una persona escribió en el libro sin información real de por medio.

“Alguna persona ‘x’ escribe un libro ‘x’ y dice ‘agarré a Niurka Marcos mam*ndo… y ya por eso se lo van a creer”.



Durante la charla, la intérprete de ‘La emperadora’ mencionó que para que puedan tocar ciertos temas, ella le tiene que ver el rostro a las persona que la acusan.

Asimismo, Niurka les pidió a los reporteros que den vuelta a la página hasta que no vean a Galilea “mam*ndosela al güey”.



La actriz puntualizó que de lo contrario puede venir cualquiera a señalar a las personas y los medios salen a atacar sin tener pruebas en sus manos.

“Porque puede venir cualquiera a decir cualquier cosa. Yo he dado declaraciones de cosas vivenciales, reales, fuertes, que yo he vivido, pero nunca pueden decir que no porque hay testigos que también escucharon y vieron”.

Además, la vedette pidió a los reporteros apoyar las notas que sean verídicas, cuando las pruebas se demuestren y sean comprobables.