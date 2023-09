Hija de Niurka aparece llorando tras destapar enfermedad y manda emotivo mensaje

“Me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara, al principio no me preocupé porque pensé que sería un dolor de cabeza normal, pero no fue así… Después empecé a sentir un ardor, era como agujas en la frente y empecé a ver cómo me salían manchas rojas, como ronchas en la frente y en el párpado del ojo derecho”, relató el pasado 26 de agosto.