Hija de Niurka abre página de contenido para adultos por “necesidades económicas”: su mamá reacciona

Video "Qué perr...": Niurka reacciona a contenido para adultos de su hija Romina

Romina, hija de Niurka Marcos, se sinceró acerca de la razón por la que optó por abrir su página de contenido para adultos.

La cantante, de 28 años, creó su perfil en una conocida plataforma hace solamente algunas semanas y en la portada colocó una fotografía en la que aparece con un vestido transparente.

“Hola, bebés. Bienvenidos a mi Only. La vamos a pasar muy bien. Gracias por suscribirte, te mando besitos”, anotó ella en la descripción.

¿Por qué Romina Marcos se mostrará en fotos atrevidas?

Fue en entrevista para la Revista Influencer que Romina Marcos explicó de dónde surgió la idea de sumarse a la popular aplicación de paga.

“Esa decisión sale por mi familia. Estábamos un día comiendo en Mérida y de repente mi cuñada me dice: ‘¿Por qué no sacas ya el tuyo?’”, relató.

“Creo que si no lo había hecho antes era por el miedo a la crítica, pero ahorita que ya lo saqué, nadie ha dicho nada y chance mucha gente no lo sabía, no llevo ni el mes”, explicó.

Acerca del motivo que la animó a hacerlo, ella dijo: “Es una forma de invertir porque, como todos, yo necesito salir adelante y pagar una renta”.

“No soy tan diferente, también tengo mis necesidades económicas”, sentenció el retoño de la estrella de La Fea Más Bella, que puedes ver aquí en ViX.

La celebridad de ‘reality shows’ aseveró que no tiene problemas con que la vean luciendo de forma "sexy", pues se siente segura con su imagen.

“Siempre me he considerado una mujer sexy, me gusta tener un cuerpo ‘curvy’, tal vez este es incómodo para algunas personas, pero real para otras que lo tienen parecido al mío”, indicó.

Hasta el momento, Romina cuenta con 19 publicaciones en su cuenta, a la que los usuarios se pueden inscribir por 15 dólares al mes.

Romina Marcos tiene su OnlyFans. Imagen OnlyFans

Esto opina Niurka de la elección de su hija Romina

Por su parte, Niurka ya dio a conocer lo que piensa de que Romina difundirá imágenes en las que enseñe su figura a cambio de una compensación monetaria.

“Está muy bien, tomó su decisión porque es un adulto responsable”, externó ante el micrófono del programa ‘Ventaneando’, este 26 de marzo.