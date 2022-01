Niurka se expresó como nunca de Juan Osorio: fue su "mentor" pero también su "peor enemigo"

En 1998, los caminos de Niurka y Juan Osorio se cruzaron en Mérida, Yucatán. Durante cinco años años estuvieron juntos y se convirtieron en padres de Emilio.

No obstante, su separación estuvo marcada por el escándalo, principalmente por el romance de la vedette con Bobby Larios y un polémico periodo lleno de enfrentamientos y declaraciones en donde evidenciaron que terminaron en muy malos términos.



Afortunadamente, con el paso de los años, su relación mejoró y hoy la vedette se expresa del productor con respeto. Sin embargo, eso no impide que también dejé en claro que por un momento su exesposo fue su “peor enemigo”.

Niurka se sinceró sobre el impacto que tuvo Juan Osorio en su vida



En repetidas ocasiones, Niurka ha expresado que Juan Osorio fue un factor importante para el despegue de su carrera.

Sin embargo, en una entrevista reciente con ‘SNSerio’, la vedette ahondó un poco más en lo que aprendió del productor de telenovelas.

"Cuando yo llegué a la vida de Juan, él fue mi mentor. Después se convirtió en mi peor enemigo"

En este sentido, la protagonista de ‘Aventurera’ explicó que Osorio la hizo conocer “las dos caras de la vida”.

"El me enseñó lo malo y después me hizo aprender lo bueno, con las vivencias que tuve con él"



Junto a él experimentó de cerca “el coraje, el odio, la impotencia, la vulnerabilidad, la angustia, la incertidumbre, el miedo”. Además, experimentó una fea experiencia cuando se separaron.

"Lo malo fue que me aventó a los leones cuando yo me separé de él. Cuando yo me separé de él, me tiró todo el poder de su escritorio".

Sin embargo, también le presentó el “escenario ideal” para desarrollarse como artista y le enseñó gran parte de sus primeros conocimientos sobre la industria. Además, ha sido un gran pilar en el desarrollo artístico de su hijo Emilio.

Todo esto provoca que Niurka se sienta realmente agradecida con su exesposo y se exprese de él con respeto.

"Cuando yo hablo de Juan, tengo que hablar con respeto, porque él me enseñó lo bueno y lo malo"

Niurka reveló los verdaderos sentimientos que experimentó con Juan Osorio



En anteriores entrevistas, Niurka dejó en claro que nunca se sintió enamorada de Juan. Sin embargo, en esta ocasión, la vedette no negó que sí lo quiso y lo adoró.

Este cariño la motivó a protegerlo, cuidarlo y cobijarlo, principalmente cuando estuvo batallando con las drogas.

"No, yo no estuve enamorada. Lo quise muchísimo, lo adoré, lo cobijé y fue mi labor sacarlo de la droga y agradecerle todos los días de mi vida que me puso en el escenario ideal".



Reiteró que realmente uno no tiene que estar enamorado para mostrar cariño hacia otra persona.

"El amor es otra cosa. No tienes que estar enamorado para valorar a un ser humano. Adorarlo, protegerlo, quererlo, cobijarlo y respetarlo y admirarlo. Eso fue lo hermoso".