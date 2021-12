Los 3 ejercicios con los que Ninel Conde conserva su figura en las fiestas decembrinas

Ninel Conde es una de las cantantes del espectáculo que sabe cómo mantenerse en forma. A través de redes sociales la también actriz disfruta compartir sus looks para las presentaciones, los cuales están repletos de brillos y lentejuelas, aquellos que utiliza en el día día que son más casuales, y claro, no pueden faltar su estilismo a la hora de hacer ejercicio.

Aunque en su perfil de Instagram también escribe algunos consejos de belleza y hasta su rutina para mantenerse en forma.

En esta ocasión, la intérprete reveló 3 ejercicios para cuidar la figura en las fiestas decembrinas, ya que por todos lados hay comida y antojitos con calorías.

Por esa razón, la cantante escribió la rutina que realiza en estos días para seguir comiendo y mantener su figura. En el posteo mencionó la importancia de asistir al gimnasio y enfocarse en estos ejercicios básicos.

Ninel, quien comenzó su carrera al ganar un el concurso Señorita Estado de México en 1994. Estudio teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza, después que concluyó esta etapa, cursó actuación y clases de canto con Sergio Jiménez.

La rutina de ejercicio que practica Ninel Conde en estas fechas

“Este mes unos cuantos romperemos la dieta, ¿estamos de acuerdo? Por eso no podemos descuidar el gym. Así que les dejo tres ejercicios que están en mi rutina semanal y pueden hacer en casa, sin necesitar pesas. Primero, sentadillas. Mejoran la postura, ejercitamos piernas ¡Y tonificamos el ‘booty’! Son buenísimas para entrenar el tren inferior. Otro ejercicio que me encanta son los abdominales. Mejoran nuestra resistencia, el equilibrio y nuestros abs. Y no podemos olvidarnos del tren superior. Mi ejercicio favorito para trabajarlo son los ‘push ups’ o flexiones, no sólo trabajas brazos sino muchas otras partes del cuerpo ¡Un todo en uno!”



Sus seguidores no dudaron en comentar lo bien que se sentían al recibir esta rutina por parte de la estrella, además de admirarla y que sirva de inspiración.

“Hermosa, muñeca”, “Disciplinada hermosa, Ninel”, “Cuerpazo. Divina”, “Toda una reina”.

Ninel Conde abrió una cuenta de tips

En redes sociales Ninel Conde recibe halagos sobre su cuerpo y rostro, es por eso que decidió abrir una cuenta dedicada a otorgar tips para todos aquellos que desean mantenerse en forma y lucir muy bien.

De acuerdo con @conde.tips Ninel a veces le da “pereza entrenar” pero luego recuerda sus objetivos y le funciona para seguir adelante.

Estos son algunas recomendaciones que la actriz brindó a sus fans.

“Empieza a tu ritmo. Recuerda que entrenas para sentirte bien, si te obligas a hacer algo que no quieres puedes terminar rindiéndote rápido. Poco a poco podrás ir subiendo la intensidad de tus ‘workouts’. Encuentra una actividad que te guste. El gimnasio no es la única forma de entrenar, ¡cualquier ejercicio cuenta! Nunca se salten el entrenamiento del lunes. Comenzar bien la semana los motivará a seguir”.