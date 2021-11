"Estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo": Ninel Conde buscará un acuerdo con su ex

Para nadie es sorpresa que Ninel Conde continúa sin ver a su hijo Emmanuel, debido a que Giovanni Medina lo mantiene bajo su custodia, según expresó la actriz.

Ante dicha situación, Ninel y su equipo de abogados han decidido llegar a un acuerdo fuera de los tribunales y hablar con su ex para que le permita ver al pequeño, por lo que, sin importar las condiciones que él ponga, ella estaría dispuesta a ceder.

De manera particular, estamos tratando de convencer a su papá que me deje verlo y que lleguemos a un acuerdo. (Que ponga) las condiciones que quiera. Por mi hijo, cómo quiera, donde quiera y a la hora que quiera que me deje ver al niño

Estamos buscando la manera de manera de contactarlo. Estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto. Ojalá que lo tome por el bien de Emmanuel

Ninel Conde no tiene comunicación con su hijo

De acuerdo con declaraciones de la propia Ninel, a la fecha no tiene ningún tipo de comunicación con Emmanuel, ni de manera virtual, porque, según ha dicho Giovanni Medina, no quiere hablar con ella. El último intento de conversación que tuvieron fue durante el cumpleaños de su hijo.

No pude (hablar con él). Lo vi un segundito en la videollamada, pero también me quitaron las videollamadas y estoy bastante triste por eso

No puedo dar detalles al respecto. Pero supuestamente, el niño no quería las videollamadas, fue la última. Si sigo platicando voy a chillar [llorar]. No es fácil, soy mamá; lo cargué nueve meses en mi panza, lo di a luz, lo parí. No, no es fácil



Ninel Conde se refugia en el trabajo



La también cantante ha buscado el consuelo en el ámbito profesional y el cariño que le entregan sus fans. Además de trabajar en México, tiene presentaciones en Estados Unidos.

Afirmó que le duele mucho no poder estar con él, pero por el momento prefiere reservarse los motivos que le dieron las autoridades para suspender de manera permanente sus encuentros.

No puedo dar detalles al respecto. Pero, supuestamente, porque el niño no quería las video llamadas, fue la última. Me encantaría poder abrazar a mi hijo y poderle dar un regalito y estar con él. Ese sería un hermoso fin de año