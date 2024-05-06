Nieta de Verónica Castro celebra su primera comunión sin la compañía de la actriz ni de su papá

Video La hija menor de Cristian Castro ya compone canciones y es influencer: conoce a Rafaela

Rafaela, la hija menor de Cristian Castro y a quien procreó con la colombiana Paola Eraso, celebró su primera comunión este fin de semana.

La nieta de Verónica Castro publicó en Instagram una serie de fotografías del importante momento, en el que no contó con la compañía de su papá ni de su abuela.

PUBLICIDAD

Así lució la nieta de Verónica Castro en su primera comunión

Rafaela Castro compartió postales de la ceremonia que se llevó a cabo para que recibiera por primera vez el sacramento de la Eucaristía.

La pequeña de 10 años lució un vestido blanco con aplicaciones de flores en la parte superior y una falda larga de tul esponjado.

Rafaela, nieta de Verónica Castro, en su primera comunión. Imagen Rafaela Castro/Instagram



Como accesorios, ella portó un mini abrigo, guantes transparentes, del mismo color, un collar con dije de cruz, una pulsera y una corona de flores sobre la cabeza.

En este día tan significativo, Rafaela estuvo acompañada de su mamá, Paola Eraso, quien utilizó un maxivestido en tono melocotón.

Rafaela Castro y su mamá, Paola Eraso, durante la primera comunión de la pequeña. Imagen Rafaela Castro/Instagram

En un breve clip se puede apreciar el instante en el que a ambas el sacerdote les da la hostia, ante todos los presentes en el recinto.

En el mensaje con el que la niña describió las imágenes, aprovechó para expresar su sentir y también para agradecerle a su progenitora.

“Hoy celebramos un día muy especial. Recibiendo a Jesús en mi corazón. ¡Gracias mami por estar conmigo siempre! Te amo”, anotó.

Rafaela, nieta de Verónica Castro, recibió el sacramento de la Eucaristía. Imagen Rafaela Castro/Instagram

En los retratos no aparecen ni Verónica Castro ni su hijo Cristian, quienes hasta el momento no se han pronunciado sobre su ausencia.

Rafaela radica con su mamá en Bogotá, Colombia, donde además de asistir al colegio se prepara para triunfar en el mundo artístico.

“A futuro me veo como Shakira porque ella es una mujer guerrera que sigue sus sueños, que canta, baila y compone sus canciones, y yo estoy siguiendo su ejemplo porque le compuse una canción a mi papá”, dijo ella en entrevista para ‘Ventaneando’ en noviembre de 2023.

PUBLICIDAD

La relación de Cristian y Verónica Castro con Rafaela

Actualmente, se desconoce si Cristian y Verónica Castro están en contacto con Rafaela. Sin embargo, meses atrás Paola Eraso reveló que él cumple con sus obligaciones financieras.

“Nosotros desde que nos separamos llegamos a un acuerdo económico justo y siempre ha estado respondiendo por la educación de la niña, bueno, él se ha portado muy bien y es muy cumplido”, indicó al mencionado programa televisivo.

Al respecto del vínculo con la intérprete de ‘Mala noche… ¡no!’, comentó: “Tenemos una excelente relación, como siempre la hemos tenido. La visitamos frecuentemente”.

La última vez que la estrella de ‘Rosa Salvaje’ mostró estar al lado de su nieta fue en abril de 2023, cuando esta la visitó en Acapulco, Guerrero (México).

Finalmente, Eraso aseguró que Rafaela no resiente el hecho de que Cristian no esté presente físicamente y de forma constante en su vida.