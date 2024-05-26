Nicki Minaj es arrestada en Ámsterdam: se la llevan a la comisaría por presuntas sustancias ilícitas

Video Cardi B y Nicki Minaj protagonizan escandalosa pelea en una fiesta del New York Fashion Week

Nicki Minaj fue arrestada por la policía en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos, por "posesión de drogas", reveló la propia rapera y compositora este sábado 25 de mayo en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Nicki Minaj en Ámsterdam?

Minaj, que se filmó siendo interrogada, describió que fue detenida cuando se disponía a embarcar en un avión para un concierto de su gira 'Pink Friday 2 World Tour' en Mánchester, Reino Unido, porque las autoridades le comunicaron que habían supuestamente encontrado marihuana en su equipaje y debían pesarla.

La artista de Trinidad y Tobago, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, recalcó en un video en vivo de Instagram a un agente que no llevaba ninguna droga, pero éste le respondió "está siendo arrestada" y llevada a una comisaría para ser procesada.

El video de la cantante de 41 años también captó previamente cuando las autoridades le dicen que es necesario registrar su equipaje donde supuestamente se descubrió la marihuana.

Durante el intercambio verbal, Minaj alegó que la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una "declaración sin ningún abogado presente".

Después de algunas protestas por parte de la rapera, el video que ella misma colgó en Instagram la mostró entrando a un vehículo policial.

En su última publicación, la artista afirmó que tuvo que "ir 5 minutos para hacer una declaración" a la comisaría.

Nicki Minaj documentó su arresto a través de en videos que transmitió en vivo en sus redes sociales. Imagen Nicki Minaj/Instagram y X

¿Nicki Minaj terminó en la cárcel?

Las autoridades hicieron público posteriormente que habían multado a la cantante y luego la habían puesto en libertad.

"Les dije, es para tratar de hacerme llegar tarde, para que puedan escribir historias negativas. Los celos son una enfermedad. El resto ya lo sabes", manifestó más tarde Minaj.

Además, la Policía de los Países Bajos confirmó a la cadena estadounidense NBC que Minaj fue "arrestada en el aeropuerto de Schiphol por posesión de drogas blandas". El cannabis es ilegal en este país, pero se tolera su uso recreativo.