Nicki Minaj

Nicki Minaj es arrestada en Ámsterdam: se la llevan a la comisaría por presuntas sustancias ilícitas

La policía de Ámsterdam arrestó a Nicki Minaj tras alegar que le descubrieron drogas en los bolsos de la cantante mientras se preparaba para dejar el país.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Cardi B y Nicki Minaj protagonizan escandalosa pelea en una fiesta del New York Fashion Week

Nicki Minaj fue arrestada por la policía en el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, Países Bajos, por "posesión de drogas", reveló la propia rapera y compositora este sábado 25 de mayo en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Nicki Minaj en Ámsterdam?

PUBLICIDAD

Minaj, que se filmó siendo interrogada, describió que fue detenida cuando se disponía a embarcar en un avión para un concierto de su gira 'Pink Friday 2 World Tour' en Mánchester, Reino Unido, porque las autoridades le comunicaron que habían supuestamente encontrado marihuana en su equipaje y debían pesarla.

La artista de Trinidad y Tobago, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, recalcó en un video en vivo de Instagram a un agente que no llevaba ninguna droga, pero éste le respondió "está siendo arrestada" y llevada a una comisaría para ser procesada.

Más sobre Nicki Minaj

Johnny Deep 'pidiendo' trabajo, los besos de Bad Bunny, el sabor latino y más momentos de los VMA’s
17 fotos

Johnny Deep 'pidiendo' trabajo, los besos de Bad Bunny, el sabor latino y más momentos de los VMA’s

Univision Famosos
Se le salió el pecho a Charli XCX presentando un premio y otros errores de vestuario
2 mins

Se le salió el pecho a Charli XCX presentando un premio y otros errores de vestuario

Univision Famosos
Una "prohibida" y otra negada a vacunarse: la polémica ausencia de Khloé Kardashian y Nicki Minaj en la Met Gala 2021
22 fotos

Una "prohibida" y otra negada a vacunarse: la polémica ausencia de Khloé Kardashian y Nicki Minaj en la Met Gala 2021

Univision Famosos
Nicki Minaj apoya a BIA, una rapera de origen puertorriqueño que ha colaborado con J Balvin
2 mins

Nicki Minaj apoya a BIA, una rapera de origen puertorriqueño que ha colaborado con J Balvin

Univision Famosos
Nicki Minaj todavía no supera la trágica y "devastadora" muerte de su padre
3 mins

Nicki Minaj todavía no supera la trágica y "devastadora" muerte de su padre

Univision Famosos
Madre de Nicki Minaj demanda al presunto homicida de su esposo por 150 millones de dólares
2 mins

Madre de Nicki Minaj demanda al presunto homicida de su esposo por 150 millones de dólares

Univision Famosos
Thalía llora la muerte de Rocky Gathercole, diseñador que vistió a JLo, Britney Spears y otras famosas
22 fotos

Thalía llora la muerte de Rocky Gathercole, diseñador que vistió a JLo, Britney Spears y otras famosas

Univision Famosos
Muere papá de Nicki Minaj atropellado a los 64 años
1 mins

Muere papá de Nicki Minaj atropellado a los 64 años

Univision Famosos
Los 9 shows del medio tiempo más comentados del Super Bowl
3:25

Los 9 shows del medio tiempo más comentados del Super Bowl

Univision Famosos
Nace el hijo de Nicki Minaj y su esposo Kenneth Petty
15 fotos

Nace el hijo de Nicki Minaj y su esposo Kenneth Petty

Univision Famosos

El video de la cantante de 41 años también captó previamente cuando las autoridades le dicen que es necesario registrar su equipaje donde supuestamente se descubrió la marihuana.

Durante el intercambio verbal, Minaj alegó que la seguridad del aeropuerto le pidió que hiciera una "declaración sin ningún abogado presente".

Después de algunas protestas por parte de la rapera, el video que ella misma colgó en Instagram la mostró entrando a un vehículo policial.

En su última publicación, la artista afirmó que tuvo que "ir 5 minutos para hacer una declaración" a la comisaría.

Nicki Minaj documentó su arresto a través de en videos que transmitió en vivo en sus redes sociales.
Nicki Minaj documentó su arresto a través de en videos que transmitió en vivo en sus redes sociales.
Imagen Nicki Minaj/Instagram y X

¿Nicki Minaj terminó en la cárcel?

Las autoridades hicieron público posteriormente que habían multado a la cantante y luego la habían puesto en libertad.

"Les dije, es para tratar de hacerme llegar tarde, para que puedan escribir historias negativas. Los celos son una enfermedad. El resto ya lo sabes", manifestó más tarde Minaj.

PUBLICIDAD

Además, la Policía de los Países Bajos confirmó a la cadena estadounidense NBC que Minaj fue "arrestada en el aeropuerto de Schiphol por posesión de drogas blandas". El cannabis es ilegal en este país, pero se tolera su uso recreativo.

La autora de éxitos como 'Super Freaky Girl' o 'Anaconda', y nominada 12 veces a los prestigiosos premios GRAMMY, tenía previsto actuar en el estadio Co-op Live de Mánchester el sábado 25 por la noche.

Relacionados:
Nicki MinajDrogas y AdiccionesUso de DrogasArrestosPolicíaEscándalos de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesRap

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD