¿Recuerdas a la protagonista de Amor Eterno? ¡Está embarazada de su primer hijo!
Neslihan Atagül, actriz que interpretó a Nihan Sezin en la telenovela turca Amor Eterno, está en espera de su primer hijo. Así luce su pancita de embarazo.
Neslihan Atagül, actriz turca conocida por su papel protagónico en exitosas telenovelas, anunció que está embarazada de su primer hijo.
La protagonista de Amor Eterno, de 31 años, dio la noticia compartiendo una imagen en la que toca su pancita sentada en un camastro.
"Nos gustaría mantener esta ‘felicidad’ en privado por un tiempo más. Francamente, este era nuestro derecho”, escribió en Instagram este 29 de julio.
Neslihan añadió que ella y su esposo, Kadir Doğulu, están "felices, contentos y bien".
La historia de amor de Neslihan Atagül y Kadir Doğulu
Neslihan Atagül y Kadir Doğulu se enamoraron en 2013, durante las grabaciones de la serie 'Faith Harbiye' (Entre dos amores), según información de la revista Hola!
Su amor ficticio traspasó la pantalla y después de dos años de relación se comprometieron, en 2016. El 9 de julio de 2017 llegaron al altar en Estambul, Turquía.