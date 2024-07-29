¿Recuerdas a la protagonista de Amor Eterno? ¡Está embarazada de su primer hijo!

Video “Nos separamos”: Evaluna y Camilo hacen sorpresivo anuncio sobre su vida en pareja

Neslihan Atagül, actriz turca conocida por su papel protagónico en exitosas telenovelas, anunció que está embarazada de su primer hijo.

La protagonista de Amor Eterno, de 31 años, dio la noticia compartiendo una imagen en la que toca su pancita sentada en un camastro.

"Nos gustaría mantener esta ‘felicidad’ en privado por un tiempo más. Francamente, este era nuestro derecho”, escribió en Instagram este 29 de julio.

Neslihan añadió que ella y su esposo, Kadir Doğulu, están "felices, contentos y bien".

Neslihan Atagül anunció que espera a su primer hijo. Imagen Neslihan Atagül/Instagram

La historia de amor de Neslihan Atagül y Kadir Doğulu

Neslihan Atagül y Kadir Doğulu se enamoraron en 2013, durante las grabaciones de la serie 'Faith Harbiye' (Entre dos amores), según información de la revista Hola!

Su amor ficticio traspasó la pantalla y después de dos años de relación se comprometieron, en 2016. El 9 de julio de 2017 llegaron al altar en Estambul, Turquía.