Famosos

¿Recuerdas a la protagonista de Amor Eterno? ¡Está embarazada de su primer hijo!

Neslihan Atagül, actriz que interpretó a Nihan Sezin en la telenovela turca Amor Eterno, está en espera de su primer hijo. Así luce su pancita de embarazo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video “Nos separamos”: Evaluna y Camilo hacen sorpresivo anuncio sobre su vida en pareja

Neslihan Atagül, actriz turca conocida por su papel protagónico en exitosas telenovelas, anunció que está embarazada de su primer hijo.

La protagonista de Amor Eterno, de 31 años, dio la noticia compartiendo una imagen en la que toca su pancita sentada en un camastro.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Actriz de ‘Stranger Things’ se convierte en mamá a los 21 años: adoptó una niña
2 mins

Actriz de ‘Stranger Things’ se convierte en mamá a los 21 años: adoptó una niña

Univision Famosos
Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”
2 mins

Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Univision Famosos
“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala
2 mins

“¡Qué vergüenza!”: Ana Brenda enfrenta polémica por video en el que arremete contra su ex Alexis Ayala

Univision Famosos
Alejandra Espinoza rompe en llanto al recordar vivencia con su hermana mientras enfrentaba al cáncer
1 mins

Alejandra Espinoza rompe en llanto al recordar vivencia con su hermana mientras enfrentaba al cáncer

Univision Famosos
Mariana Levy le “pagaba las cuentas” a su hermano Coco, según su ex: revela difíciles momentos
2 mins

Mariana Levy le “pagaba las cuentas” a su hermano Coco, según su ex: revela difíciles momentos

Univision Famosos
Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”
2 mins

Erika Buenfil y su hijo son víctimas de la delincuencia: “Ya no se siente uno seguro”

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu
2 mins

¿Nodal sin dinero?: dicen que “tiene que hacer un esfuerzo extraordinario” para pagar a Cazzu

Univision Famosos
Fiscalía revela parentesco del acompañante de Ernesto Barajas que también murió
1 mins

Fiscalía revela parentesco del acompañante de Ernesto Barajas que también murió

Univision Famosos
Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia
1:00

Muere famosa maquillista de TV: hijo estaría involucrado y así reacciona familia a la tragedia

Univision Famosos

"Nos gustaría mantener esta ‘felicidad’ en privado por un tiempo más. Francamente, este era nuestro derecho”, escribió en Instagram este 29 de julio.

Neslihan añadió que ella y su esposo, Kadir Doğulu, están "felices, contentos y bien".

Neslihan Atagül anunció que espera a su primer hijo.
Neslihan Atagül anunció que espera a su primer hijo.
Imagen Neslihan Atagül/Instagram

La historia de amor de Neslihan Atagül y Kadir Doğulu

Neslihan Atagül y Kadir Doğulu se enamoraron en 2013, durante las grabaciones de la serie 'Faith Harbiye' (Entre dos amores), según información de la revista Hola!

Su amor ficticio traspasó la pantalla y después de dos años de relación se comprometieron, en 2016. El 9 de julio de 2017 llegaron al altar en Estambul, Turquía.

Neslihan Atagül y Kadir Doğulu tienen un matrimonio estable.
Neslihan Atagül y Kadir Doğulu tienen un matrimonio estable.
Imagen Neslihan Atagül/Instagram
Relacionados:
FamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD