Natti Natasha, Raphy Pina y dos de sus hijos dan positivo a covid-19

Tosiendo mientras estaba recostado, el prometido de Natti Natasha explicó su ausencia en un breve video publicado en sus historias: "Estoy malo, por eso no he escrito nada. Me está dando duro esto", dijo sin revelar detalles sobre su padecimiento. Además, agregó la frase: "Sorry, no estoy bien de salud. Esta guerra ¡sí que está dura!".