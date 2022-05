La relación más tóxica de Natalia Téllez: dio detalles del ex que la hizo vivir "locura y caos"

Desde abril de 2022, Natalia Téllez mantiene una relación con el fotógrafo y productor musical Antonio Zabala, con quien se aventuró a hacer algo que durante mucho tiempo jamás pensó que haría: convertirse en mamá.

A antes de encontrar esta paz y equilibrio que goza con Zabala, Natalia padeció una relación tóxica, según confesó en una reciente entrevista en ‘Pinky Promise’, programa de YouTube de Karla Díaz, al que asistió junto a sus amigas de ‘Netas divinas’, Daniela Magún y Paola Rojas.

Natalia Téllez habló de la relación más tóxica que ha tenido



En una dinámica de preguntas y respuestas de ‘Pinky Promise’, la actriz de ‘Ninis’, no sólo aceptó que estuvo en una relación tóxica, sino también dio detalles sobre por qué este se convirtió en algo negativo y dio pistas sobre la persona con quien vivió esta faceta de su vida.

Tras la pregunta “¿Cómo ha sido tu relación más tóxica?, Téllez explicó que este ex noviazgo la sumergió en “un eterno juego de poder”, debido a que los dos eran muy parecidos.

Dicho choque entre los dos convirtió una relación que, en un inicio se caracterizó por ser muy divertida, en algo sumamente cansado para ella.

Sin embargo, esta relación tóxica también le ayudó en su vida y le dio valiosas lecciones.

“Aprendí mucho de mí, como que me espejeaba mucho en él, muchísimo. Pero también aprendí las cosas que no debo hacer, que no debo buscar. Las cosas en las que hago un mal clic, los lugares a los que no debo ir”.



La actriz reconoció que sin esta relación tóxica no sería la persona que es hoy en día; por lo cual, agradece la experiencia.

“Sin eso no hubiera crecido al punto en el que estoy ahora, que agradezco. La tranquilidad, tener a alguien que te da paz y equilibrio, en vez de más locura y caos, en tu locura y caos”.

¿Con quién vivió Natalia Téllez su relación más tóxica?



La actriz comentó en varias ocasiones que su exnovio se parecía mucho a ella, aunque no puntualizó qué tipo de similitudes tenían con respecto al carácter o personalidad. No obstante, sí reveló algo que tienen en común: los dos son conductores.

“Aprendí a no salir con gente que son conductores”, bromeó.

Si bien esta declaración está cargada de humor, pero en realidad sí presentó una verdad sobre la profesión de su exnovio. Karla Díaz le preguntó a Natalia si quería revelar el nombre de la pareja con la que sostuvo esta relación tóxica o si sólo quedaba con que es conductor.

Sin embargo, antes de que Téllez pudiera responder, Paola Rojas decidió dar otra pista: simuló un estornudo y expresó “ACHU”. En seguida, se refirió a Natalia y le dijo “Ya tú solo di la segunda parte”, pero la conductora de ‘Netas Divinas’ se negó.

A pesar que la conductora se reservó el nombre, varios de sus fans no tardaron en sacar sus conclusiones sobre a quién se refería Natalia, quien también expresó que dicha relación tóxica no fue hace mucho tiempo.



Natalia Téllez dejó en claro que una relación tóxica no siempre nace porque tu pareja sea una mala persona, sino también por lo que son juntos.

“(Una) relación tóxica a veces no es porque la persona sea una mierd*, es como el clic que tú haces con la persona”.

Las novios de Natalia Téllez



La conductora de ‘Netas divinas’ ha tenido conocidos noviazgos con varios famosos. Cuando era adolescente, mantuvo una relación de más de 6 años con Billy Méndez, el guitarrista de la banda mexicana Motel.

Posteriormente, anduvo con el ex RBD, el actor y cantante Christopher Uckermann. Su noviazgo duró de 2014 a 2016. Tres años después, en 2019, su relación con Chumel Torres, el youtuber y conductor de ‘El pulso de la República’ se hizo público.

Junto a Chumel vivió un romance de menos de un año y, tras su ruptura, ambos expresaron que habían terminado en buenos términos.

Después de su noviazgo con el conductor, Natalia coincidió en una fiesta con Antonio Zabala, a quien conoció hace varios años en el CEA y le gustó en ese entonces.

“Lo vi en una fiesta y le dije, ‘tú desde hace tiempo me gustabas’, fin. No le dije ‘vamos a salir’, le dije ‘tú me gustabas’, tiempo pasado”, comentó en un episodio de ‘Netas divinas’.