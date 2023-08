Natalia Téllez revela el rostro de su hija Emilia y recibe reclamo de su pareja

"Si yo no muestro, no significa que veo mal que ustedes muestren, cada padre hará lo que quiera y considere, pero las veces que he mostrado a mi hermana ha recibido una cantidad de adjetivos espantosos siendo una de las personas que más amo en el mundo, no quiero leerlos, no quiero que un día se tope con ellos. Y con Emi, más allá de que pongan su es bonita o fea, me da miedo que sepan cómo se ve, los niños son niños y luego el público es adulto, me da miedo, yo no lo sé manejar y por eso yo no lo hago y por eso la gente se molesta", declaró.