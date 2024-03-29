Natalia Téllez se va de México por un importante motivo y presume su nuevo look
La presentadora mexicana reveló en redes sociales por qué se mudó de país y mostró en fotos su cambio de look.
Natalia Téllez sorprendió al revelar que se fue de México y presumió que tras llegar a su nuevo hogar se sometió a una drástica transformación.
¿Por qué Natalia Téllez se fue de México?
A través de Instagram, la conductora de Netas Divinas reveló que dejó la Ciudad de México para mudarse a Chile por motivos de trabajo.
Aunque no detalló el tipo de proyecto en el que participa, Natalia Téllez solo compartió que su personaje se llama María.
“¡Hola! Soy María y vivo en Chile… Nueva yo, acostúmbrense”, escribió en la publicación.
Téllez también mostró que se sometió a un drástico cambio de look y se despidió de su cabello rojizo.
En las imágenes, la presentadora aparece con el pelo completamente liso y en tono castaño oscuro.
Así se veía Natalia Téllez en la telenovela ‘Rebelde’
La nueva imagen de la actriz le recordó a algunos de sus seguidores su participación en la telenovela ‘Rebelde’, donde interpretó a Karen, la novia de ‘Nico’, quien estaba enamorado de Lupita, personaje de Maite Perroni.
Aunque sólo apareció en algunos episodios, durante su paso por la producción también lució el cabello oscuro.
Tras ‘Rebelde’, Natalia participó en la telenovela ‘Palabra de mujer’ junto a Yadhira Carrillo, Ludwika Paleta y Edith González; por años se alejó de la actuación para priorizar su carrera en la conducción y en 2021 regresó a los melodramas con el personaje de Lola en ‘Te acuerdas de mí’.