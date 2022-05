Natalia Téllez pensó en dejar a su bebé luego de dar a luz: “no puedo hacer esto”

En más de una ocasión, la actriz y conductora se ha sincerado con sus fans sobre cómo vive la etapa en la que se encuentra y a pesar de que se ha mostrado más que feliz en compañía de su bebé y su pareja, también ha señalado lo difícil que le ha resultado ser mamá.

Por ejemplo, en diciembre de 2021, cuando se encontraba en la dulce espera de Emilia, Natalia Téllez admitió que durante un largo tiempo pensó que ser madre era “imposible” para ella, pues antes tenía que recorrer un largo camino.

“Para mí era un reto imposible, porque yo decía: ‘es imposible ser mamá’ y las veía y decía: ‘es la chamba imposible’”, comentó.

¿Natalia Téllez pensó en dejar a su bebé, Emilia?

A unos meses de su alumbramiento, la también actriz confesó que pensó en irse del país y dejar a su nena con Antonio, su novio, pues su primer acercamiento como madre había sido muy complicado.

“Cuando nació mi bebé, yo la tuve un día en la noche y en el día fue un día muy difícil: la leche, la bebé, conectada, la hormona y yo decía ‘¿qué está pasando?’. Entonces, en la noche muy tarde me metí a ver cuánto dinero tenía en el banco y de hecho llamé para preguntar cuánto podía retirar y en un como ataque de pánico pensé irme y esto lo pensé real”, reveló en una charla durante el programa ‘Netas divinas’.



La intérprete de ‘Después de ti’, también reveló que Antonio “es un gran hombre”, por lo que cuidaría a su nena con amor y ternura y sería él quien criaría a la bebé si ella se iba.

“O sea, yo veía al hombre echado en un sillón y la bebé de este tamaño (chiquita), ‘tome señora, su hija’ (le dijeron en el hospital), y yo dije yo no puedo hacer esto, lo siento, yo me voy a ir del país y Antonio va a criar a Emilia y todos me van a tener que disculpar, voy a dejar una carta en donde diga amo a todos, yo intenté y hasta aquí llegué”, confesó.



Sus compañeras de elenco Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magun, no pudieron contener las risas ante el relato, pero aseguraron que es algo que le sucede a todas las mamás en el día a día.

“Vivo todo con culpa, cada vez menos y lo trabajo un poquito cada día, pero la palabra culpa llegó a mi vida ese día, o sea el día uno que nació Liam conocí la palabra culpa. Antes, de verdad se los juro nunca lo había sentido”, aseveró Daniela Magun al respecto.



Por su parte, Paola Rojas aseguró que no es una historia trágica y lo que le pasó a Natalia Téllez es depresión posparto.

“Se llama depresión posparto y estás acomodando muchas cosas, incluídas estas que de pronto te ayudan a pensar y a tomar decisiones. O sea, ya no has vuelto a pensar eso (...) Es normal”, puntualizó.



Diversas famosas como Adele, Drew Barrymore y Aislinn Derbez han hablado sobre cómo vivieron la depresión posparto, así como los cambios hormonales y físicos que conlleva el embarazo.

Cuéntanos, ¿qué piensas sobre la anécdota que Natalia Téllez compartió con el público?