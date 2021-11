Natalia Téllez reveló que la tratan diferente desde que está embarazada y eso no le gusta

Después de que Natalia Téllez anunció que está embarazada y que próximamente se convertirá en la madre de Emilia, las fiestas y eventos para la conductora no han parado, pues muchos se alegraron que diera este paso en su vida.

Sobre la felicidad que la invade, la presentadora afirma que desde que está embarazada nada es igual y que hay muchos aspectos en estos meses que han sido reveladores para ella y su manera de verse como mujer.

Natalia asegura que no sólo ha tenido cambios en el cuerpo, sino que ve claramente cómo las personas a su alrededor la tratan diferente. En el programa que conduce, 'Netas Divinas’, bromeó sobre este tema:

Cómo estos hipócritas que llego y les miento la m*adre y me dicen: ‘Hola, señora Natalia



En tono más serio, contó una anécdota que le pasó hace poco y a la que todavía no se acostumbra.

En el aeropuerto se me cayó un suéter y las señoras así de: ‘Ayúdenla’ y yo de: ’Sí tengo brazos, señora

Ante su tono gruñón por las buenas intenciones de las demás personas, Consuelo Duval le recomendó calmarse y dejarse apapachar en esta etapa, por lo que Natalia respondió riendo:

Me dejo querer, pero cuando ya Consuelo me manda sus stickers de mamá cargando a un bebé y ya en vez de ch*ngarla me da ternura, digo ‘Estoy al borde del precipicio y voy a mandar piolines que digan buenos días, que tengas una hermosa mañana’, me da miedo eso



Finalmente, Paola Rojas le recomendó pensar que esto es pasajero y que ser cursi no es tan malo, pues al transformarte te enriqueces porque “son nuevas facetas que no conocías”.

