"Somos bisexuales todos": Nailea Norvind reitera su orientación sexual y detalla qué buscaría en una mujer

"Lo dije muy como lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, y me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios, ¡viva todo!, ¡viva la libertad!, ¡viva tu felicidad!, ¡viva el amor!", declaró.