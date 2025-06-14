¿Adela Noriega sigue cobrando regalías? Esto se sabe tras surgir falso rumor sobre su muerte

Video ¿Adela Noriega murió? Los detalles que comprueban que la noticia es falsa

El 11 de junio surgió el rumor de que Adela Noriega había muerto de cáncer, noticia que habría dado Lili Estefan a través de un video falso hecho con inteligencia artificial.

A pesar de que la información se hizo viral, la actriz ni nadie de su círculo cercano, ha salido a dar declaraciones al respecto.

José Elías Moreno, presidente directivo de la Asociación nacional de Intérpretes de México (INDI), fue cuestionado sobre el presunto fallecimiento de la protagonista de Fuego en la Sangre, telenovela que puedes ver en ViX.

"Yo espero que no, no estaba enterado", dijo visiblemente sorprendido el primer actor a los medios de comunicación el 13 de junio, reportó el periodista Edén Dorantes. "Si sucedió o no, no lo sé. Espero que no, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y todo eso y no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo".

Noriega genera regalías de los melodramas que se retransmiten, por lo cual se le cuestionó al histrión si la actriz las continúa cobrando.

"No lo sé, yo puedo llegar y dar una carta notarial de 'te autorizo que cobres tú las regalías'", pero reiteró que desconoce si la actriz pide su dinero, pues aunque la ANDI tiene la obligación de pagarles a los actores, no se comunica con el talento para que vayan a cobrar.

"Si ella lo pide (el dinero). Tú como socio tienes que, es parte de tu obligación, el estarte al tanto (…) Nosotros sí avisamos por medio de la página las novelas que se pagaron, pero no a cada socio", finalizó.

¿Adela Noriega murió?

La presunta muerte de Adela Noriega se hizo viral el 11 de junio y atribuyen la noticia a un falso reporte que Lili Estefan habría dado en El Gordo y La Flaca.

Las imágenes que circulan en TikTok muestran a 'La Flaca' dando la supuesta noticia, pero el video estaría hecho con inteligencia artificial.

"Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer", se le escucha decir supuestamente a la presentadora cubana. Sin embargo, en la emisión del 11 de junio de 2025 de El Gordo y la Flaca, Lili usó otra vestimenta, un look que es diferente tanto en diseño como en color.

La vida y el paradero de Adela Noriega continúa siendo un misterio desde 2009, cuando terminó la telenovela Fuego en la Sangre, la cual protagonizó junto a Eduardo Yáñez.

Aunque la información que circula sobre ella es incierta, se especula que vive entre Miami y la Ciudad de México.