Famosa productora dice si traerá a Adela Noriega de vuelta a las telenovelas tras rumores de su muerte

Video ¿Adela Noriega murió? Los detalles que comprueban que la noticia es falsa

Carla Estrada, una de las productoras con las que Adela Noriega ha trabajado en diversas ocasiones, habló del posible regreso a las telenovelas de la actriz tras los rumores de su muerte.

Fue a mediados de junio cuando un video que habría sido hecho con inteligencia artificial causó alarma sobre la vida de la artista pues en él se aseguraba que ella presuntamente había fallecido.

PUBLICIDAD

Tras la viralización de dicho clip, periodistas como Martha Figueroa y Raúl Gutiérrez desmintieron que la también modelo hubiera perecido e incluso afirmaron que ella estaría bien, residiendo en Miami, Florida.

¿Adela Noriega volverá a las telenovelas?

Luego de que Adela Noriega se convirtiera en el centro de las conversaciones, Carla Estrada recordó los proyectos en los que colaboraron juntas, como ‘Quinceañera’.

“No es una persona abierta ni sociable, pero cuando te escoge, cuando decide que quiere estar contigo, es sensacional”, confesó en entrevista con TVyNovelas, publicada este 16 de julio.

La creativa recordó que, mientras laboraban, comían “diario” y admitió que en los tiempos en los que no estaba en proyecto, ella desaparece.

“Pero cuando se separa del medio, lo hace de verdad, por eso no he vuelto a saber de ella”, confesó al respecto.

Si bien el contacto es nulo, Estrada reconoció que le encantaría ser ella quien traiga de vuelta a la pantalla chica a Noriega, quien lleva 16 años alejada del espectáculo.

“Me gustaría que su regreso a la televisión sea conmigo. El público lo pide, quieren vernos juntas de nuevo. Y sé que ella también lo desea”, dijo.

En el pasado, ella ha logrado que la intérprete vuelva a los melodramas. En una ocasión para ‘María Isabel’ y, en otra, para ‘Amor Real’.

“Era muy complicado que Adela pudiera hacer ‘Amor Real’ porque no tenía contrato con Televisa. Tuve que negociar con los ejecutivos, me tardé mucho. Incluso empecé a grabar sin ella. A las semanas, por fin se cerró el contrato y se integró al reparto”, narró.

PUBLICIDAD

¿Qué hace ahora Adela Noriega?