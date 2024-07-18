El hombre al que obedecía, su vicio y más detalles que tal vez no sabías de Adela Noriega

Video ¿Adela Noriega regresa en una nueva serie? Afirman que es “casi un hecho”

Antes de que Adela Noriega pusiera fin a su carrera, la actriz se enfrentó a la furia de su guardaespaldas Sergio Trejo, quien en 2001 alegaba un supuesto despido injustificado.

En la edición número 349 de la revista TvNotas, el hombre que cuidó de Adela Noriega por seis años, reveló algunos secretos de la actriz, los cuales iban desde el hombre al que obedecía, su vicio más grande y hasta una supuesta solitaria vida.

PUBLICIDAD

El exguardaespaldas de Adela Noriega contó a la publicación que la intérprete de 54 años recibía muchos mensajes e invitaciones, pero eran pocas las que atendía.

También aseguró que la actriz era muy apegada a sus hermanos, Reina y Alejandro, subrayando que Alejandro era el que siempre tenía la última palabra de “a donde ir y a quien atender”.

“Si Alejandro decía que era no, era no”, declaró, haciendo énfasis en que para entonces, los papás de Adela Noriega ya habían fallecido.

Adela Noriega y su hermano Alejandro caminando por Beverly Hills en 2009. Imagen The Grosby Group



Sobre el carácter de Adela Noriega, Sergio Trejo la describió como alguien “muy especial”, ya que supuestamente a veces era accesible y otras no.

“Es como un cubo, pero sin color ni cuadratura; como que se puede armar, pero a la vez ignoras si se podrá”, declaró a la publicación.

El exescolta de la protagonista de El Privilegio de Amar (telenovela que puedes ver en ViX) resaltó, también, que “fumaba demasiado” por lo que siempre tenía que revisar su camerino para verificar que estuviera limpio, hubiera agua, refresco y cigarrillos.

Sobre la vida personal de Adela Noriega, el hombre aseguró que la vio salir seguido con Fernando Carrillo y que, hasta donde supo, en una de esas salidas el actor le propuso matrimonio.

Según contó, le tocó llevarlo de regreso a casa, precisando que al salir del restaurante, Carrillo salió descompuesto. Sergio Trejo no le conoció ningún novio y, aparentemente, ella no aceptó la propuesta de matrimonio del actor venezolano.

Finalmente, el hombre que cuidó de Adela Noriega de mayo de 1995 a febrero de 2001, detalló que la actriz “no tenía amigos”. Incluso, la describió como “una caja de pandora”.

PUBLICIDAD

Asimismo, aseguró que cuando se trasladaba de la Ciudad de México a “su villa de Acapulco”, solamente lo hacía con sus hermanos. “Era tan pobre, que lo único que tiene es su dinero; la gente irradia su alma y ella siempre ha tenido una mirada perdida, escondida, de tristeza. Desconozco el porqué, pero una persona feliz no lleva una vida tan aislada. Sólo ella sabe lo que lleva acarreando”, sentenció.

Fernando Carrillo sí le propuso matrimonio a Adela Noriega

Fernando Carrillo corroboró la versión de Sergio Trejo en 2018. Aquella vez, el actor reveló a Univision Entretenimiento que en 1997 le propuso matrimonio a Adela Noriega, propuesta que ella misma rechazó.

“Recuerdo que me escapé un fin de semana con Alejandro, hermano de Adela Noriega, a Los Ángeles. Estando en Beverly Hills fuimos a comprar el anillo, él no sabía nada pero me apoyó, yo volví a grabar con Adela al lunes siguiente y ahí se lo pedí”, relató.

“En cuanto me arrodillé y le mostré el anillo, ella me dijo que no muy lindamente y, ¿te confieso algo?, de alguna manera yo estaba seguro de que me iba a decir que no y -ahora lo veo- mi miedo era que fuera a decir que sí. El anillo era muy lindo, lo compré en Neiman Marcus Jewelry, es el único que he comprado en mi vida y pues nada, cuando me dijo que no, me devolvió el anillo, y yo a su vez lo llevé a la joyería donde amablemente me devolvieron mi dinero”, sentenció.