¿Elaine Haro es hija de Adela Noriega?: la joven es muy parecida a la actriz de Fuego en la Sangre

Video ¿Adela Noriega reapareció en México?: así la habrían captado a sus 55 años

El parecido físico de Elaine Haro y Adela Noriega ha desatado especulaciones sobre un presunto vínculo familiar entre ellas. Incluso, hay quien cree que la actriz es hija de la protagonista de Fuego en la Sangre.

Los rumores estarían basados en algunos rasgos físicos de la intérprete de 22 años, ya que sus ojos, el color de su cabello, el flequillo y hasta su sonrisa serían muy similares a los de Adela Noriega, quien desde 2008 desapareció de la vida pública.

¿Elaine Haro y Adela Noriega se parecen? Imagen Elaine Haro Instagram / Mezcalent



El hermetismo con el que se maneja la madre de Elaine Haro ha incrementado los rumores. Sin embargo, entre las actrices no existe ningún vínculo. Su parecido físico y hasta de estilo solo se trataría de simple casualidad.

¿Quién es Elaine Haro?

Elaine Haro no es hija de Adela Noriega. La actriz de Golpe de Suerte nació el 18 de agosto de 2003 y es hija de la diseñadora de modas, María de Haro, quien también se desempeña como su mánager.

Aunque hay poca información sobre sus padres, la misma Elaine presentó a su familia en abril de 2024 durante la inaguración de su su segunda boutique. Mientras que en varias entrevistas e incluso, en sus redes sociales ha asegurado que a sus padres no le gusta salir estar expuestos y que respeta su vida privada. Sin embargo, con quien sí se ha dejado ver en varias ocasiones es con su hermana mayor, Aisleen.