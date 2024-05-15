¿Adela Noriega fue captada junto a su hermano tras 16 años de ausencia? Fotos se hacen virales

Video El misterio sobre las fotos y el paradero de Adela Noriega: lo que se sabe sobre dónde está y qué hace

Una serie de fotografías de Adela Noriega junto a su hermano Alejandro se han vuelto virales en redes sociales pues son presentadas como la supuesta reaparición de la actriz a 16 años de que protagonizó su último trabajo en televisión, ‘Fuego en la sangre’.

Las imágenes que muestran a la actriz recorriendo las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, acompañada por su hermano han causado revuelo e intriga porque mostrarían cómo luciría actualmente la actriz.

Muchos han reaccionado al debate sobre si las fotos de la supuesta reaparición de la protagonista de telenovelas como ‘Amor real’, ‘El privilegio de amar’ y ‘Quinceañera’, son reales.

Adela Noriega fue captada en Beverly Hills en 2009. Imagen The Grosby Group

¿Adela Noriega reapareció en fotos a 16 años de su desaparición pública?

La difusión de estas imágenes se suma a las muchas teorías con las que sus fans han intentado resolver el misterio del paradero de la actriz de 54 años luego de que desapareció repentinamente del medio del entretenimiento.

Estas fotografías son reales, pero fueron tomadas el 1 de julio del 2009, en Beverly Hills, describe Grosby Group, la agencia que divulgó las imágenes.

Adela Noriega estaba acompañada por su hermano. Imagen The Grosby Group

¿Dónde está Adela Noriega?

Desde su protagónico junto a Eduardo Yáñez en 2008, Adela Noriega no se ha presentado públicamente; sin embargo, en 2018, ante los rumores de un supuesto cáncer, fue su hermana Reyna Noriega quien dio noticias de la actriz.

"Mi hermana por el momento está muy bien de salud, se especuló que estaba enferma, pero no, tiene enfermedades como cualquier otra persona, nada de qué preocuparse. Tuvo un problema de riñones hace poco, creemos que alguien pudo haberla visto en el hospital y por eso empezaron con el chisme. Adela está muy sana y dedicada en su vida personal", dijo al diario Basta en aquel momento.

Ese mismo año, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la actriz había emprendido un negocio de bienes raíces y que vivía en Polanco, en la Ciudad de México.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas. Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, aseguró

En 2021, durante su participación en un reality show, Alicia Machado, reveló dónde supuestamente vive Adela Noriega.

“No, ella vive en Weston (Florida). Te la encuentras a veces por ahí”, afirmó.

En octubre del 2023, las especulaciones sobre si Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, era hijo de Adela se convirtieron en tema de conversación.

Sin embargo, la productora Carla Estrada se encargó de desmentirlos.