¿Adela Noriega murió? El origen de la falsa noticia sobre su fallecimiento

Video ¿Adela Noriega murió? Los detalles que comprueban que la noticia es falsa

La presunta muerte de Adela Noriega se hizo viral y atribuyen la noticia a un falso reporte que Lili Estefan habría dado en El Gordo y La Flaca la tarde del 11 de junio.

Las imágenes que circulan en TikTok muestran a 'La Flaca' dando el supuesto reporte, pero el video estaría hecho con inteligencia artificial.

"Acaba de fallecer la querida actriz Adela Noriega esta tarde de un terrible cáncer", se le escucha decir supuestamente a la presentadora cubana. Sin embargo, en la emisión del 11 de junio de 2025 de El Gordo y la Flaca, Lili usó otra vestimenta, un look que es diferente tanto en diseño como en color.

Además, la escenografía del show es otra, por lo que el fragmento falso donde aparece Estefan sería de años anteriores del programa que conduce junto a Raúl de Molina.

La vestimenta de Lili Estefan es diferente a la de la noticia falsa sobre la muerte de Adela Noriega. Imagen Univision, TikTok

¿En dónde está Adela Noriega?

La vida y el paradero de Adela Noriega continúa siendo un misterio desde 2009, cuando terminó la telenovela Fuego en la Sangre, la cual protagonizó junto a Eduardo Yáñez.

Aunque la información que circula sobre ella es incierta, se especula que vive entre Miami y la Ciudad de México.

También se dice que es empresaria en el ramo inmobiliario al tener una compañía de bienes y raíces, así como también se dedica a la compra y venta de joyería.

La productora Carla Estrada, con quien Adela grabó varios de sus grandes éxitos de telenovela, ha compartido que le encantaría volver a trabajar con ella.

En 2022 reveló que habló con la actriz, pero en ese entonces no se concretó la cita de trabajo.

"No la he visto desde hace mucho. Me habló, yo creo que van a ser dos años, me dijo '¿Qué vas a hacer? ¿trabajamos?'. Le dije: 'Sí, vamos a comer'. Y hasta ahorita no hemos ido a comer", dijo la productora hace 3 años.