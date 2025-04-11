Hija menor de Rubby Pérez dice que su trágica muerte "no fue un accidente": quiere “justicia”

Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Ana Beatriz, la hija menor de Rubby Pérez, manifestó su deseo de que se haga “justicia” por la muerte de su papá, el pasado 8 de abril.

El famoso cantante fue una de las decenas de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros del techo de la discoteca Jet Set, el cual se colapsó la madrugada del martes mientras él daba un concierto.

Aunque rescatistas realizaron grandes esfuerzos por encontrar y extraer a las víctimas, el llamado ‘La voz más alta del merengue’ no fue localizado con vida. A horas del percance, se notificó oficialmente su fallecimiento.

Hija menor de Rubby Pérez no considera lo que pasó como accidente

La mañana de este 10 de abril, se realizó el homenaje póstumo a Rubby Pérez, en el que estuvo presente Ana Beatriz, fruto de la relación entre el artista y la diseñadora Michelle Reynoso.

En entrevista, difundida por Univision, la joven de 15 años compartió qué cruzó por su mente cuando supo sobre lo que ocurrió.

“Pensé que hay que hacer justicia porque eso que pasó no fue un accidente”, indicó tajantemente con un semblante visiblemente serio.

Hace unas semanas, a finales de marzo, ella compartió con su padre en su celebración de XV años, donde incluso cantaron juntos.

“Ha sido fuerte, pero me satisface que yo pude hacer el cumpleaños con mi papá y que pude tener un último baile antes de que se fuera”, manifestó al respecto.

¿Qué se sabe sobre el porqué colapsó el techo del Jet Set?

Hasta la tarde de ayer, las autoridades locales no habían brindado una respuesta al por qué ocurrió el derrumbe pues les faltaba investigar.

“Eso se denomina ingeniería forense, y es lo que haremos tan pronto tengamos acceso a la edificación”, dijo Leonardo Reyes Madera, titular de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, según Diario Libre.

De acuerdo con el medio, Cristian Rojas, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, compartió una teoría sobre lo que pudo haber generado la catástrofe.

El experto recordó que, hace varias décadas, lo que se autorizó fue la cimentación de un inmueble que se usaría como cine, El Portal, el cual posteriormente pasó a utilizarse para eventos musicales.

“Los propietarios y diseñadores proyectan esa construcción para ese tipo de uso. Por eso viste que el plato, la losa, se desploma completamente y queda totalmente descubierto”, externó.