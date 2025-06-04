Muertes de famosos

Muere famosa 'influencer' fitness: la hallan sin vida en piscina de un hotel en México

Luz María Barrera Agatón, una famosa 'influencer' y exreina del Carnaval de Motul 2024, fue hallada sin vida a los 36 años. La también empresaria fue encontrada en la piscina de un hotel en Yucatán. Eso se sabe sobre el misterioso caso.

Por:
Univision
Video Misteriosa muerte de semifinalista de Miss Universe Ecuador 2024 causa conmoción: su último mensaje

Luz María Barrera Agatón, una famosa 'influencer' fitness y destacada deportista en el fisicoculturismo, murió a los 36 años, según confirmó en redes sociales la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Yucatán (Affey) este 1 de junio.

La también exreina del Carnaval de Motul 2024 fue hallada sin vida en un hotel en Yucatán, México, según medios como Milenio y El Diario de Yucatán.

Lo que se sabe sobre la muerte de Luz María Barrera Agatón

De acuerdo con El Diario de Yucatán, el cuerpo de la 'influencer' fue " hallado sin vida en una piscina, en el hotel donde convivía con su familia, en el tramo carretero Motul–Telchac Pueblo".

Según la información, alrededor de la medianoche "algunos de sus acompañantes se retiraron unos minutos dejándola sola en la piscina".

Hay conmoción en Yucatán ante la muerte de la famosa 'influencer' fitness Luz María Barrera.
Hay conmoción en Yucatán ante la muerte de la famosa 'influencer' fitness Luz María Barrera.
Imagen Abraham Mena/Facebook


Cuando regresaron "notaron su ausencia y la encontraron al fondo de la piscina". Trataron de reanimarla y se solicitó ayuda médica de emergencia.

Sin embargo, "los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales" y la causa del deceso fue estipulada como "ahogamiento".

No está claro qué ocurrió para que la famosa atleta terminara ahogada.

El fallecimiento ha causado conmoción al grado en que llegó a medios de habla inglesa como el Daily Mail, en donde se reportó que "los detectives a cargo del caso afirman no descartar la posibilidad de un delito" alrededor de esta muerte.

¿Quién era Luz María Barrera?

Luz María Barrera era empresaria, 'influencer' y una destacada fisicoculturista.

Fue ganadora estatal en la categoría Bikini en 2016 y 2017. También en 2017 participó en el certamen Mr México logrando el primer lugar en Bikini Clasificada.

Video Muere 'influencer' de 19 años tras caer de parapente: grababa un comercial turístico en el mar
