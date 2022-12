Famosos que no disfrutan la Navidad: una hasta destrozó un muñeco de Santa Claus en público

A algunas famosas les gusta tanto la Navidad que ponen sus arbolitos con varias semanas de anticipación. Por ejemplo, Olga Tañón decoró su hogar desde septiembre del 2022.

Lo cierto es que este espíritu no se contagia a todos por igual y, por el contrario, hay muchas personas que no disfrutan de estas fechas. Tal es el caso de estas celebridades.

Famosos que no disfrutan la Navidad

Miley Cyrus

Si bien la cantante tiene un tema navideño bajo su discografía, estas fiestas no son del todo felices para ella. En el 2016 usó su cuenta de Instagram para expresar:

“Llámenme un Grinch, pero la Navidad siempre me hace sentir profundamente triste. Está llena de excesos y codicia”.



En la misma publicación, comentó que sus padres le enseñaron que esta fecha debe tratarse de “las demás personas”, por lo que su deseo ese año era que “todos dieran el regalo del amor”.

Eso sí, en años posteriores la hemos visto posar a un lado del arbolito y seguir otras tradiciones de la época.

Colin Firth

A pesar de haber esterilizado ‘Love, Actually’ (cuyo elenco ha cambiado mucho desde su estreno), el actor británico no disfruta las celebraciones decembrinas. Así lo expresó en noviembre del 2009 al diario ‘The Daily Mail’:

“En esta época del año, tengo cuidado de no encender la radio porque esos ‘jingles’ novedosos me vuelven homicida y me sumergen en el corazón del territorio Scrooge. Todos están tratando de lanzarte cosas felices, y ahí es cuando vengo con toda la tontería”.

Colin Firth también actuó en 'El regreso de la nana mágina'

Hugh Grant

Curiosamente, a otro de los actores de la popular película navideña tampoco le gustan estas fiestas.

En diciembre del 2009 contó al diario ‘Mirror’ que su aversión por estas fechas incluso lo llevó a “arreglármelas en los últimos años para estar trabajando en países árabes (esos días) y escapar” de la Navidad.

“No puedo pretender que me guste realmente la época navideña”, aseguró en aquella ocasión.

Andrés Parra

El histrión de 'De brutas, nada’ declaró que, en su infancia, la Navidad consistía principalmente en recibir regalos, pues su familia era muy unida y no necesitaban una fecha especial para sentarse juntos a la mesa.

No obstante, ahora que es adulto y la mayoría de sus familiares se mudaron, “no hay nada. No hay árbol, ni luces, ni familia, porque todos viven fuera", según declaraciones recogidas por la revista ‘People’.

Diego Luna

El disgusto del actor de 'Nicotina' con la Navidad viene desde su nacimiento, pues su cumpleaños es el 29 de diciembre.

En diciembre del 2016 comentó a la presentadora Ellen DeGeneres:

“Es horrible, ha sido traumático. Me tomó un tiempo entender que había otro niño que había nacido el 25 y que era mucho más celebrado que yo”.



Lo cierto es que ya en noviembre del 2010 había dejado en claro su “odio” por la navidad en declaraciones a la prensa mexicana.

En aquella ocasión aseguró que lo que no le agradaba de estas fechas es “la onda consumista” y que “cada diciembre había que acordarse de todo eso que no te acuerdas en todo el año”.

No obstante, también señaló que al haberse convertido en padre de un niño, “ya la tendré que empezar a disfrutar porque ya con hijos es otra cosa”.

Lady Gaga

Fue en diciembre del 2010 cuando la cantante declaró su aversión hacia la Navidad frente a una gran audiencia.

Luego de que interpretó una canción navideña en un concierto en Londres, expresó “¡Odio las fiestas!”, e intentó cortarle la cabeza a un muñeco de Santa Claus, que, después pisoteó con sus tacones.

Desde entonces, la intérprete de ‘Blood Mary’ no ha dado declaraciones sobre el tema.



Cuéntanos, ¿tenías idea de lo poco que disfrutan la navidad estas celebridades?