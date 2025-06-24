Diego Luna

Diego Luna dice no "entender" cómo Trump adquirió ese poder y critica separación de familias inmigrantes

El actor criticó las políticas de inmigración de Donald Trump y afirmó que "no es aceptable ni normal separar familias": "La violencia y el terror no están bien".

Univision picture
Por:Univision
Video Ximena Duque se defiende por hospedarse en hotel de Trump en plena crisis contra inmigrantes

El actor mexicano Diego Luna, conocido por sus papeles en 'Star Wars" como Cassian Andor y como Félix Gallardo en 'Narcos', asumió el rol de anfitrión invitado del popular programa Jimmy Kimmel Live el pasado 23 de junio.

Durante su presentación, Luna no solo compartió su emoción por este nuevo desafío, sino que también dedicó gran parte de su monólogo a abordar un tema crucial: la inmigración y las políticas de Donald Trump en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Diego Luna no entiende cómo alguien como Trump puede adquirir ese poder

Luna afirmó que "no es aceptable ni normal separar familias", y que "la violencia y el terror no están bien". Propuso que la única solución, clara desde hace décadas, es "darles un camino hacia la seguridad legal", para que sean "plenamente bienvenidos en este país al que ya pertenecen".

Más sobre Diego Luna

Diego Luna pidió un favor especial a Ernestina Sodi por el bien de sus hijos antes de su muerte
2 mins

Diego Luna pidió un favor especial a Ernestina Sodi por el bien de sus hijos antes de su muerte

Univision Famosos
Hermanas de Thalía y su sobrina Camila Sodi captadas en hospital tras doble “infarto” de Ernestina Sodi
1:00

Hermanas de Thalía y su sobrina Camila Sodi captadas en hospital tras doble “infarto” de Ernestina Sodi

Univision Famosos
La hija de Camila Sodi y Diego Luna ya tiene 12 años y fans dicen se parece a su tía Thalía
1:27

La hija de Camila Sodi y Diego Luna ya tiene 12 años y fans dicen se parece a su tía Thalía

Univision Famosos
Camila Sodi presume compañía de su ex Diego Luna y la nueva pareja de él, Marina de Tavira
1 mins

Camila Sodi presume compañía de su ex Diego Luna y la nueva pareja de él, Marina de Tavira

Univision Famosos
La hija de Camila Sodi reaparece y fans dicen es idéntica Thalía: ¡Ya es una señorita!
4 mins

La hija de Camila Sodi reaparece y fans dicen es idéntica Thalía: ¡Ya es una señorita!

Univision Famosos
Famosos que no disfrutan la Navidad: una hasta destrozó un muñeco de Santa Claus en público
3 mins

Famosos que no disfrutan la Navidad: una hasta destrozó un muñeco de Santa Claus en público

Univision Famosos
Camila Sodi y la actual novia de su ex Diego Luna aparecen juntas por primera vez: así fue el encuentro
13 fotos

Camila Sodi y la actual novia de su ex Diego Luna aparecen juntas por primera vez: así fue el encuentro

Univision Famosos
Hijos de Diego Luna lo abrazan y apoyan en el homenaje póstumo a su abuelo Alejandro
3 mins

Hijos de Diego Luna lo abrazan y apoyan en el homenaje póstumo a su abuelo Alejandro

Univision Famosos
Muere el papá de Diego Luna, reconocido escenógrafo y arquitecto mexicano
2 mins

Muere el papá de Diego Luna, reconocido escenógrafo y arquitecto mexicano

Univision Famosos
Camila Sodi aclaró si su relación con su exesposo Diego Luna es buena y cómo crían a sus hijos
2 mins

Camila Sodi aclaró si su relación con su exesposo Diego Luna es buena y cómo crían a sus hijos

Univision Famosos

El presentador expresó su dificultad para comprender cómo alguien como Donald Trump puede adquirir "este nivel de poder" y cómo su "discurso de odio puede echar raíces en un país cuya naturaleza siempre ha sido acogedora".

"Hoy en día, mucha gente se siente perseguida. Demasiadas personas viven con miedo. Miedo de llevar a sus hijos a la escuela o ir a lugares donde se ganan la vida honestamente. Estas personas son sus vecinos, sus amigos, inmigrantes. Esto es muy injusto".

Enfatizó que nadie abandona su tierra si no es por una cuestión de supervivencia, y que este tipo de migración a gran escala ocurre solo cuando algo está "muy, muy mal" en el lugar de origen.

Diego Luna también hizo hincapié en el papel fundamental de los inmigrantes en la sociedad estadounidense: "Arriesgaron sus vidas para detener los incendios en Los Ángeles a principios de este año. Ellos son quienes construyen este país, lo alimentan, nutren y enseñan a sus hijos, cuidan a los ancianos, trabajan en la construcción, la hostelería, dirigen cocinas, son técnicos, comerciantes, atletas, conductores, agricultores".

Además, resaltó su significativa contribución fiscal: "Pagan muchos impuestos. Muchos de ellos con sus trabajos, con o sin papeles, en 2022 los inmigrantes indocumentados contribuyeron con alrededor de 96.700 millones de dólares en impuestos, pero eso es algo que la administración de Trump no quiere que sepas". afirmó.

PUBLICIDAD

Diego Luna comparte su experiencia como inmigrante en Los Angeles

El actor compartió su profunda conexión personal con Los Ángeles, la ciudad que se convirtió en un lugar de visita constante para él desde que tenía 20 años.

Diego Luna confesó haber gastado gran parte de sus ganancias allí y que su hijo, a quien llama "angelino" y el "único verdadero mexicano-americano de la familia", nació en esta ciudad.

El actor relató cómo, al sentirse solo y nostálgico durante largas temporadas de trabajo, encontró una comunidad de apoyo conformada principalmente por personas que habían dejado sus países en busca de una nueva vida, o los hijos e hijas de inmigrantes que llegaron a EE. UU. para trabajar y construir una existencia digna.

Luna subrayó la "gratitud tácita" que todos los inmigrantes que conoció compartían hacia Estados Unidos, un país que les abrió sus puertas. Además, destacó la belleza del intercambio cultural que traen consigo los inmigrantes, quienes "traen sus historias, sus lealtades, su amor, sus tradiciones, siempre con la apertura para adoptar nuevas, para crecer y complementarse".

Relacionados:
Diego LunaDonald TrumpFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD