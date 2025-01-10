Muere influencer Asli Fernández tras cirugía plástica: su viudo pide “justicia”

Video Muere la influencer Luana Andrade, de 29 años, tras someterse a una liposucción

Christian Carreón, viudo de la ‘influencer’ mexicana Asli Fernández, reveló el motivo por el que ella perdió la vida a los 29 años.

Fue el martes 7 de enero cuando el esposo de la creadora de contenido confirmó su muerte mediante un ‘post’ de Instagram.

“Sé que eras una persona muy querida y que mucha gente te admiraba, mi amor. […] Asli será velada a las 7 p.m. en la funeraria San Gabriel, en Fundadores”, escribió.

Asli Fernández murió a los 29 años. Imagen Asli Fernández/Instagram

¿De qué murió Asli Fernández?

Luego de que surgieran rumores sobre el deceso de la también manicurista, su marido decidió hablar de lo que le sucedió en un ‘live’ de la plataforma digital.

“El pasado 6 de enero, mi esposa Asli Fernández falleció por circunstancias realizadas en una cirugía plástica”, aclaró Christian Carreón en primer lugar.

Posteriormente, él procedió a explicar que “ella, en su momento”, acudió con el doctor “Miguel Ángel Fonseca Rodríguez” para que le realizaran “los estudios correspondientes” previos a la operación.

“Lo cual está en perfectas condiciones. Cabe mencionar que ella no presentaba algún tipo de consumo de tabaco, como se ha especulado, que pudiera comprometer su salud”, indicó.

Dijo que la estrella de redes sociales ingresó sola al hospital el 5 de enero, pues a él el personal del mismo no le permitió acompañarla.

“Por la mañana siguiente, ella me informa que entrará a cirugía aproximadamente a las 8:30 a.m.”, recordó al respecto.

Carreón puntualizó que, “alrededor de las 10”, el doctor se comunicó con él para decirle que Fernández “ingresará” al quirófano y que "él me estará informando cómo va todo cada hora”.

Debido a que pasó el tiempo y no recibió las actualizaciones, él llamó a la clínica cerca de “la 1 de la tarde”: “Me dicen que todo va bien”.

Sin embargo, dos horas más tarde, la historia dio un giro: “Se me pide que me presente de inmediato ya que ella está en condiciones delicadas y que había tenido un infarto”.

Aunque, ya estando en el hospital, le aseguraron que su pareja estaba “siendo atendida por médicos especialistas en urgencia”, Christian alega que pudo ver que el internista llegó “20 minutos después” que él.

“A los minutos, se me hace saber que ella había fallecido por una trombosis”, reveló, conteniendo las lágrimas.

Esposo de Asli Fernández habla de posibles irregularidades

En esta oportunidad, Christian Carreón especificó las posibles irregularidades que habrían ocurrido durante el procedimiento que le efectuaron a Asli Fernández.

Relató que, luego de conocer que la madre de sus hijos había perecido, se le acercó “un familiar de otra paciente” y le comentó “que su hija estaba siendo atendida” en el “mismo horario” por Miguel Ángel Fonseca, quien, al ser cuestionado, argumentó “que eso sí es posible”.

A él le permitieron ver a su esposa “por última vez antes de los trámites” y, asevera, pudo darse cuenta de que “su cirugía no se le había realizado completamente como el doctor me lo mencionó”.

Carreón admitió que, considerando las circunstancias, llegó a pensar que Fernández habría muerto “antes del horario que se me dictaminó” y que posiblemente no recibió la atención inmediata.

Por su parte, los encargados del hospital “actuando de manera rápida” le ofrecieron pagar “los gastos funerarios” y regresarle “el reembolso” de la intervención.

“Para que no sea largo el proceso, se descarta enviarla con SEMEFO [Servicio Médico Forense], a lo cual, como familiar y desconcertado, yo no entendía nada”, precisó.

Viudo de Asli Fernández exige “justicia”

Luego de darle el último adiós a Asli, él acudió, el 8 de enero, a la Fiscalía para “pedir su apoyo”, donde le avisaron que tenían entendido ella había muerto “en Monterrey” cuando en realidad “fue en Tijuana”.

“Sólo pido a las autoridades correspondientes llegar al fondo de esto y encontrar la causa real”, solicitó tajantemente.

Christian expresó que desea el nombre de Fernández quede limpio, “ya que ella no merece que se le señale tanto cuando hizo lo correcto” y era “una persona sana, fuerte y dedicada a su familia”.

Debido a la denuncia que él interpuso, el cuerpo de la ‘celebrity’ fue retenido por la policía y todavía no ha sido entregado a sus seres queridos.

“Cabe recalcar que el cirujano me dijo que mi esposa fallece casi al terminar la cirugía, lo raro aquí es que ella entró a quirófano por un procedimiento de ‘mommy makeover’, cuando fue realizado, ella sólo tenía una lipo y eso es lo que no me cuadra”, enunció.