Encuentran sin vida a famoso actor luego de tres meses desaparecido: tenía sólo 24 años

El actor e ídolo japonés Mizuki Itagaki fue localizado muerto luego de tres meses de estar desaparecido. Tenía 24 años.

Su familia publicó una declaración en las Historias de Instagram de la estrella para anunciar su deceso este 17 de abril, de acuerdo con The Straits Times.

PUBLICIDAD

“Ha fallecido debido a un desafortunado accidente. Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a todos los fans que lo apoyaron cálidamente durante su vida, y al equipo y personas que cuidaron de él en su trabajo”, indicaron.

Sus seres queridos detallaron que el artista desapareció desde finales de enero, así como que había estado luchando con problemas de salud mental a partir de 2024.

“Con la ayuda de amigos y de la policía, seguimos buscándolo. Pero, hace poco, las autoridades nos informaron que su cadáver había sido descubierto en Tokio”, comunicaron.

Ellos aseguraron que Itagaki quería difundir alegría entre la gente a través de su labor en la industria del entretenimiento.

“Justo cuando empezaba a dar pasos para volver al mundo del espectáculo, su existencia terminó de esta manera. Debe ser algo que él también lamenta”, sentenciaron.

El actor Mizuki Itagaki fue encontrado sin vida tras estar desaparecido tres meses. Imagen Mizuki Itagaki/Instagram

Mizuki Itagaki se sinceró sobre su lucha

En marzo de 2024, Mizuki Itagaki abandonó abruptamente a su agencia, Stardust Promotion, y su sitio de seguidores igualmente fue cerrado.

En noviembre, él confesó en una publicación de la red social que se volvió “mentalmente inestable en torno a enero de este año debido a diversas tensiones y presiones”, por lo que experimentó “síntomas como insomnio y anorexia”.

Contó que sus malestares empeoraron tras dos meses y que empezó a tener un comportamiento “inusual”, así que, como intérprete, presentaba dificultades físicas y emocionales hasta el punto de que era complicado aparecer en público.

PUBLICIDAD

Él aseveró que, tras raparse el cabello y ante lo que pasaba, pidió a sus representantes terminar su relación. En un inicio, aceptaron, pero posteriormente determinaron que no podía concluir sus pendientes y concluyeron el vínculo.

Itagaki afirmó que abandonar la oficina de ese modo lo afectó mucho y que “era incapaz” de llevar su día a día cotidianamente, así lo hospitalizaron para someterlo a un tratamiento y que pudiera recuperarse.

Fue dado de alta en abril y para junio, dijo, “ya había recuperado mi estado anterior a la enfermedad”, así que retomó su camino para volver al trabajo.

“En el futuro, me gustaría hacer lo que pueda por los que se encuentran en la misma situación que yo en este momento”, manifestó, adelantando que consideraba el voluntariado.

¿Quién era Mizuki Itagaki?

Mizuki Itagaki nació en Tokio en el 2000. Comenzó su trayectoria artística a edad muy temprana. Firmó con Stardust Promotion a los 10 años.

Un video musical de Fujifabric marcó su debut y, para 2014, hizo su lanzamiento como actor con ‘Dark Gold Ushima-kun Part 2’.