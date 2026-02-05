Enfermedad del cáncer Muere hermana de Edith Márquez tras luchar contra dura enfermedad: "Te voy a amar siempre" El actor José Camar, sobrino de Edith Márquez, dio a conocer la muerte de su madre, Lily Márquez, a través de las redes sociales con emotivas fotografías.



Edith Márquez está de luto por el sensible fallecimiento de su hermana mayor, Lily Márquez, quien murió el 4 de febrero de 2026 después de enfrentar un cáncer de mama que derivó en metástasis hacia huesos y médula ósea.

El deceso fue dado a conocer por su propio hijo, el actor José Camar, quien utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de ella con desgarradores mensajes y emotivas imágenes donde aparecen juntos.

"Te voy a amar siempre, toda la vida… ahora tengo al mayor angelito de la guarda cuidándome. Lamentablemente, hoy mi mamá falleció", se lee en uno de ellos.

En otro escribió: "Nos volveremos a encontrar para ver mil atardeceres más juntos. Te amo mamita preciosa, ya te extraño como un loco, pero voy a tratar de ser fuerte, te lo juro".

El actor José Camar dio a conocer la muerte de su madre, Lily Márquez. Imagen José Camar/Instagram

Hermana de Edith Márquez pidió ayuda económica

El 26 de enero el estado de salud de Lily se volvió público luego de que los médicos determinaran que ya no existían tratamientos viables para combatir la enfermedad, por lo cual fue enviada a cuidados paliativos.

Ante el complicado panorama, su familia inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos que ayudaran a cubrir los gastos médicos y medicamentos.

La hermana de Edith Márquez apareció en un video externando su deseo de seguir con vida para acompañar a José y pidió apoyo económico: "Yo quiero seguir en esta Tierra, no me quiero irporque siento que tengo todavía muchas cosas por vivir, por estar con mi hijo".

Tras perder a su madre, José Camar agradeció las muestras de cariño y las donaciones: "Mi mamá se fue de este mundo sumamente agradecida y feliz de tanto amor que recibió a lo largo de su vida, y al final, más".

Hasta el cierre de este artículo, Edith Márquez no había emitido ninguna declaración sobre la muerte de su hermana.