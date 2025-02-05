Muere actor de ‘Soy Luna’ a los 31 años: lo que se sabe de su sorpresivo fallecimiento

Video ¿Premonición? Sandra Reyes tuvo una mortal enfermedad en Pedro El Escamoso antes de realmente morir

Ulises Droghei, conocido por su participación en la famosa serie ‘Soy Luna’, ha muerto a los 31 años, confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la institución detalló que el fallecimiento del actor argentino ocurrió el martes 4 de febrero.

“Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo”, manifestaron en el escrito.

En el comunicado, no se especificó la causa del deceso del también modelo y tampoco se brindaron detalles acerca de si le realizarán servicios funerarios.

La muerte del actor Ulises Droghei fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Imagen Asociación Argentina de Actores y Actrices/Facebook

Despiden a Ulises Droghei

En medio de la conmoción por lo sucedido, Jazmín Droghei, alegada familiar de Ulises Droghei, reaccionó mediante su perfil de Facebook.

“Te amaré por siempre, hermano mío. Me duele el alma”, anotó en un ‘post’, que complementó con un emoji de corazón vendado.

Jazmín Droghei afirmó ser la hermana de Ulises Droghei y lo despidió con un mensaje. Imagen Jazmín Droghei/Facebook



Por su parte, la actriz Gloria Fichera, quien trabajó con Ulises Droghei en la película ‘Una gran noche’, compartió una misiva para despedirlo en la plataforma digital.

“Increíble, todavía no puedo creerlo”, reconoció, añadiendo que él era, a su consideración, una “excelente persona”.

“Que estés en paz, Ulises. Tenías toda una vida por delante… Nada, sin palabras, ¡besos al cielo!”, agregó para concluir.

La actriz Gloria Fichera lanzó un mensaje tras la muerte de Ulises Droghei. Imagen Gloria Fichera/Facebook

¿Quién era Ulises Droghei?

Ulises Droghei nació el 20 de octubre de 1993 en El Bolsón, una ciudad ubicada en la Patagonia andina, en el extremo suroeste de la provincia de Río Negro, en Argentina.

En su tierra natal se formó como patinador artístico profesional y dictó clases en la Escuela Municipal, señala la mencionada dependencia.

Posteriormente, se trasladó a Buenos Aires, donde consiguió desarrollar su trabajo en el mundo de la actuación.

Justamente, en ese ámbito, es que logró participar en diversas producciones, como ‘Una gran noche’, ‘Soy Luna’, ‘Bienvenidos a bordo’ y ‘El show del problema’.

En teatro, formó parte del elenco de ‘Las D’Enfrente’, dirigida por Alejandro Zanga, e integró el equipo humorístico de ‘El Joker argentino’.