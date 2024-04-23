Muertes de famosos

Muere ‘Tony Montana’, bajista de la banda de rock urbano Sam Sam, tras accidente automovilístico

La agrupación mexicana resultó involucrada en un percance vial la madrugada del 22 de abril. Como resultado, dos de sus integrantes resultaron “heridos de gravedad”. Hoy, uno de ellos perdió la vida.

Por:
Dayana Alvino.
Video Huguito Flores hizo una alegre aparición en redes antes de su fatal accidente que le arrebató la vida

‘Tony Montana’, bajista de la banda mexicana de rock urbano Sam Sam, murió este 23 de abril, a horas de que sufriera un accidente automovilístico.

Fue por medio de su perfil de Facebook que la agrupación dio a conocer el deceso del músico, quien tendría 58 años.

“Con profunda tristeza, la familia Campos Vargas anuncia el sensible fallecimiento de Antonio Campos Vargas ‘Tony Montana’”, se lee en la imagen compartida.

Muere 'Tony Montana' tras accidente automovilístico.
Muere 'Tony Montana' tras accidente automovilístico.
Imagen Sam Sam/Facebook

Así fue el accidente de la banda Sam Sam

La banda de rock urbano Sam Sam se vio implicada en un percance en la autopista México-Querétaro, en el Estado de México, la madrugada del lunes 22 de abril.

De acuerdo con El Sol de México, la agrupación se había presentado horas antes en el Rock Fest 2024, que se realizó en Querétaro.

En su cuenta de la citada red social se difundieron imágenes del incidente. En ellas se puede ver que su furgoneta quedó muy dañada como resultado de lo sucedido.

Banda de rock urbano Sam Sam sufrió un percance.
Banda de rock urbano Sam Sam sufrió un percance.
Imagen Sam Sam/Facebook


Además, se reveló que dos de los integrantes, Giovanni, el baterista, y ‘Tony Montana’ estaban “lesionados de gravedad”.

En un ‘post’ posterior, se desveló que “el seguro de la camioneta” no cubría los gastos de la cirugía “con dos placas” que necesitaba Giovanni, por lo que solicitaron apoyo económico.

“‘Montana’ se encuentra más delicado y sus familiares están haciéndose cargo de sus gastos, pero nosotros también somos responsables de él”, puntualizaron.

Según la agrupación, “el vehículo que ocasionó el accidente se dio a la fuga” después de lo ocurrido. Por el momento se desconoce si la persona que lo conducía ha sido identificada.

Las tragedias que ha enfrentado Sam Sam

En un artículo del portal Rock Ciento Once, de 2017, se detalla que uno de los fundadores de Sam Sam, Serafín Espinal, murió ese mismo año, en enero.

Espinal desarrolló Parkinson aparentemente como consecuencia de una descarga eléctrica que sufrió tiempo atrás, en 1999, durante una presentación en el municipio de Teoloyucan, expone el medio.

A pocos meses de esta pérdida, en mayo, Daniel Ventura, guitarrista de la agrupación, pierde la vida debido a la artritis reumatoide que padecía.

¿Quién era ‘Tony Montana’?

Antonio Campos, alias ‘Tony Montana’, nació en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1965, expone el medio independiente Rockmex en un ‘post’ de Facebook.

Desde niño, afirman, él “tuvo gusto por la música y empezó a aprender cuando entró a la adolescencia tocando diferentes instrumentos musicales, como la guitarra, el bajo y la batería”.

En su carrera profesional, formó parte de diferentes grupos de diversos géneros, entre ellos Circuito, La Farra, Alabanzas La Sabandija, Cobra y PapasVagabun2.

El músico 'Tony Montana' perdió la vida a consecuencia de un incidente.
El músico 'Tony Montana' perdió la vida a consecuencia de un incidente.
Imagen 'Tony Montana'/Sam Sam/Facebook
