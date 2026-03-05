Muertes de 'influencers'

Conductor que quitó la vida a ‘influencer’ da su versión: dice que al papá le empezaron a gritar, “¡No lo hagas!”

El chofer del camión que estuvo implicado en el accidente en el que perdió la vida la creadora de contenido brasileña Karla Thaynnara compartió qué fue lo que pasó, según él.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

El conductor que arrolló a la ‘influencer’ Karla Thaynnara, compartió su versión de lo que pasó en el accidente donde no solamente ella perdió la vida, sino también su papá, el señor José Carlos Andrade.

El chófer del camión, identificado como Valdir, aseguró que ese martes 3 de marzo, iba manejando por la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, en el Distrito Federal (Brasil) cuando ocurrió el incidente.

“Lo que vi fue que chocó. No sé si fue detrás de mi camión o primero contra un coche. Solo la vi debajo del camión”, relató, de acuerdo con Correio Braziliense.

Él afirmó que conducía despacio y que, al percibir el movimiento, detuvo su vehículo con precaución: “Frené muy lentamente”.

“Me quedé esperando, sin entender muy bien lo que había pasado. Todo sucedió muy rápido”, declaró, “aún conmocionado”.

Según Jornal de Brasilia, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal indicó que la creadora de contenido iba por dicha vía a bordo de su motocicleta cuando se impactó con un automóvil.

Debido a la colisión, la joven de 25 años cayó al asfalto, donde posteriormente fue arrollada por el camión. Miembros del Departamento de Bomberos Militares local constataron después que ella ya no tenía signos vitales.

Conductor de camión que arrolló a Karla Thaynnara vio al padre de ella quitarse la vida

En el portal se detalló que José Carlos Andrade, padre de Karla Thaynnara, llegó al lugar de los hechos en su coche pues iba casi atrás de ella.

Al enterarse del fallecimiento de su hija, él utilizó un arma que portaba para suicidarse, expuso la Policía Militar del Distrito Federal.

Al respecto, Valdir, el conductor del camión, confesó que vio dicha situación con el señor, creyendo que lo que querría era agredirlo a él.

“Me asusté cuando vi el arma y pensé que vendría hacía mí. Pero todos empezaron a gritar: ‘¡No lo hagas!’, pero, por desgracia, nadie pudo detenerlo”, dijo.

Karla Thaynnara y su papá son despedidos tras sus trágicas muertes

La tarde de este miércoles 4 de marzo, Karla Thaynnara y su padre, José Carlos Andrade, fueron velados y sepultados en el cementerio Campo de Esperanza, ubicado en el barrio Asa Zul.

Familiares y amigos se reunieron ahí para darles el último adiós, entre arreglos florales y canticos, reporta Metrópoles.

A Karla le sobrevive su hija, de solamente 7 años, Ela.

