Muertes de 'influencers' ‘Influencer’ que murió en trágico accidente, y su papá se quitó la vida después, dejó una hija de 7 años La brasileña Karla Thaynnara tenía una hija de 7 años. A la pequeña Ela la describía en sus redes sociales como su gran amor.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.



Video Muere ‘influencer’ en accidente vial y su padre se quita la vida tras ver la tragedia

Karla Thaynnara, la ‘influencer’ que murió en un trágico accidente y su papá se quitó la vida luego de presenciar la tragedia, dejó una hija de 7 años.

A través de sus redes sociales, la brasileña compartía algunas fotografías junto a su pequeña Ela, a quien describía como su gran amor y la razón de sus días.

“Era su cumpleaños, pero soy yo quien recibe el regalo cada día… Llegó y, sin saberlo, me sanó, me transformó y me enseñó lo que realmente importa”, escribió en julio de 2025.

“Con ella, descubrí el amor más puro, fuerte y verdadero que existe. Hija mía, eres la paz que ni siquiera sabía que buscaba, la razón de mis días y la sonrisa más sincera de mi mundo. Feliz cumpleaños, mi amor. Amarte es mi mayor privilegio”, agregó.

Karla Thaynnara dejó una hija de 7 años. Imagen Karla Thaynnara / Instagram

Acababa de comprar su casa

Apenas en agosto de 2025, Karla Thaynnara había logrado cumplir uno de sus sueños junto a su hija Ela: comprar su departamento en Brasil.

“Hoy es el día para presentarles nuestra casita: AP 302. Más que solo paredes y un techo, este lugar es la prueba viviente de que los sueños se dejan en el papel cuando nos negamos a rendirnos”, expresó en Instagram.

“Para mis seguidores desde hace mucho tiempo, ya sabes... La pelea fue genial. Era yo, una niña de 17 años, con un bebé de 4 meses en mis brazos, un corazón firme, pero una voluntad gigante de conquistar el mundo. Llegaron noches claras, días de lucha, lágrimas ocultas... pero también vino la fuerza, las agallas y la fe. Y nada de esto hubiera sido posible sin la confianza y la red de apoyo de mis padres, quienes me dieron toda la base para seguir adelante y ganar”, sentenció.

Era madre soltera

De acuerdo con Matheus Stevam, compañero de trabajo de la influencer, Karla era madre soltera y siempre estuvo al pendiente de que no le faltara nada a su hija.

“Era a la vez madre y padre, en realidad. Nunca dejó que a su hija le faltara nada durante esos casi ocho años. Fue un honor vivir con ella todo ese tiempo", comentó a Correio Braziliense, periódico regional de la capital de Brasil.

Karla Thaynnara acababa de comprar su departamento. Imagen Karla Thaynnara / Instagram



“Siempre me hablaba del apartamento, me mostraba fotos; era realmente su sueño. Desafortunadamente, no tuvo tiempo de disfrutarlo. Espero que el apartamento sea un entorno acogedor para su hija y su madre”, lamentó.

Hasta el momento, se desconoce cómo se encuentra la hija de 7 años de la ‘influencer’ brasileña.

¿Qué le pasó a la ‘influencer’ Karla Thaynnara y a su padre?

La ‘influencer’ Karla Thaynnara murió en un accidente de motocicleta la mañana del 3 de marzo.

De acuerdo con Correio Braziliense, la ‘influencer’ chocó contra un vehículo en la carretera de la región. Tras caer al asfalto fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.

La escena fue presenciada por su padre, José Carlos Andrade Nogueira, policía militar retirado, que transitaba muy cerca. El hombre, al enterarse que su hija había perdido la vida, se suicidó.