Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ en trágico accidente y su papá se quita la vida tras ver lo sucedido

La creadora de contenido brasileña Karla Thaynnara perdió la vida luego de chocar su motocicleta. Su padre, José Carlos Andrade, no pudo soportar ver lo ocurrido.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Muere Karen Sofía Quiroz tras chocar con camión: ¿la famosa ‘Bikergirl’ presintió su fatal desenlace?

La familia de la ‘influencer’ brasileña Karla Thaynnara está viviendo una verdadera tragedia luego de que tanto ella como su papá perdieran la vida el mismo día.

Por medio de la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, sus seres queridos confirmaron “con profunda tristeza” los decesos, este 3 de marzo.

La familia de Karla Thaynnara y su papá, José Carlos Andrade, confirmaron sus muertes.
La familia de Karla Thaynnara y su papá, José Carlos Andrade, confirmaron sus muertes.
Imagen Karla Thaynnara/Instagram

¿Cómo murió la ‘influencer’ Karla Thaynnara?

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ tras sufrir complicaciones durante procedimiento de fecundación In Vitro
1:02

Muere ‘influencer’ tras sufrir complicaciones durante procedimiento de fecundación In Vitro

Univision Famosos
Muere la ‘influencer’ María Rita Rodrígues a los 25 años tras “emergencia médica”
0:52

Muere la ‘influencer’ María Rita Rodrígues a los 25 años tras “emergencia médica”

Univision Famosos
Muere ‘Lip King’ tras presunta cirugía: el ‘influencer’ quería verse como Kim Kardashian
0:52

Muere ‘Lip King’ tras presunta cirugía: el ‘influencer’ quería verse como Kim Kardashian

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella
2 mins

Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella

Univision Famosos
‘Influencer’ pierde la vida a los 23 años: luchaba contra difícil enfermedad
2 mins

‘Influencer’ pierde la vida a los 23 años: luchaba contra difícil enfermedad

Univision Famosos
Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración
1:00

Muere exfutbolista a los 28 años: convirtió su lucha contra el cáncer en inspiración

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ tras presumirse comiendo “cangrejo diablo”: uno de sus amigos también falleció
1 mins

Muere famosa ‘influencer’ tras presumirse comiendo “cangrejo diablo”: uno de sus amigos también falleció

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento
1 mins

Quitan la vida a ‘El Chabelo’: el ‘influencer’ se encontraba al interior de un establecimiento

Univision Famosos
Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe
1 mins

Hallan sin vida a 'tiktoker' de 25 años en un bosque: lo que se sabe

Univision Famosos
Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo
1:00

Muerte de la ‘infuencer’ Dulce Enríquez es reclasificada y ahora se investigará como homicidio culposo

Univision Famosos

De acuerdo con Jornal de Brasilia, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal, Karla Thaynnara tuvo un accidente alrededor de las 7:50 a. m. de este martes, en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento.

El medio detalla, basándose en lo dicho por las autoridades, que la enfermera de profesión conducía una motocicleta cuando chocó con un automóvil.

Debido al impacto, la joven de 25 años cayó al asfalto, donde posteriormente fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.

Ante lo ocurrido, se llamó al Departamento de Bomberos Militares local, quienes constataron que Karla ya no tenía signos vitales.

Papá de Karla Thaynnara se quitó la vida

En el sitio web reseñan que el señor José Carlos Andrade Nogueira, padre de Karla Thaynnara y policial militar reformado, manejaba a poca distancia de ella, por lo que, al llegar al lugar del percance, presenció parte de lo sucedido.

La Policía Militar del Distrito Federal, explican, expuso que el señor, luego de que se confirmara el fallecimiento de su hija, utilizó un arma que portaba para suicidarse.

Aunque agentes intentaron intervenir para detenerlo, no pudieron evitar que Carlos acabara con su existencia ahí mismo.

El sitio fue acordonado para que se realizara la investigación en torno a las defunciones de Karla y su progenitor.

La tarde de este 4 de marzo, ambos fueron velados “en el cementerio Campo de Esperanza”, informaron sus parientes.

A Karla le sobrevive su pequeña hija Ela, quien en julio del año pasado cumplió 7 años.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'FamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX