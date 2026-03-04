Muertes de 'influencers' Muere ‘influencer’ en trágico accidente y su papá se quita la vida tras ver lo sucedido La creadora de contenido brasileña Karla Thaynnara perdió la vida luego de chocar su motocicleta. Su padre, José Carlos Andrade, no pudo soportar ver lo ocurrido.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.

La familia de la ‘influencer’ brasileña Karla Thaynnara está viviendo una verdadera tragedia luego de que tanto ella como su papá perdieran la vida el mismo día.

Por medio de la cuenta de Instagram de la creadora de contenido, sus seres queridos confirmaron “con profunda tristeza” los decesos, este 3 de marzo.

La familia de Karla Thaynnara y su papá, José Carlos Andrade, confirmaron sus muertes. Imagen Karla Thaynnara/Instagram

¿Cómo murió la ‘influencer’ Karla Thaynnara?

De acuerdo con Jornal de Brasilia, el Centro de Comunicación Social de la Policía Militar del Distrito Federal, Karla Thaynnara tuvo un accidente alrededor de las 7:50 a. m. de este martes, en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento.

El medio detalla, basándose en lo dicho por las autoridades, que la enfermera de profesión conducía una motocicleta cuando chocó con un automóvil.

Debido al impacto, la joven de 25 años cayó al asfalto, donde posteriormente fue atropellada por un camión que circulaba detrás de ella.

Ante lo ocurrido, se llamó al Departamento de Bomberos Militares local, quienes constataron que Karla ya no tenía signos vitales.

Papá de Karla Thaynnara se quitó la vida

En el sitio web reseñan que el señor José Carlos Andrade Nogueira, padre de Karla Thaynnara y policial militar reformado, manejaba a poca distancia de ella, por lo que, al llegar al lugar del percance, presenció parte de lo sucedido.

La Policía Militar del Distrito Federal, explican, expuso que el señor, luego de que se confirmara el fallecimiento de su hija, utilizó un arma que portaba para suicidarse.

Aunque agentes intentaron intervenir para detenerlo, no pudieron evitar que Carlos acabara con su existencia ahí mismo.

El sitio fue acordonado para que se realizara la investigación en torno a las defunciones de Karla y su progenitor.

La tarde de este 4 de marzo, ambos fueron velados “en el cementerio Campo de Esperanza”, informaron sus parientes.