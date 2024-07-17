Muere 'tiktoker' a los 23 años al dar a luz a su hijo: el bebé fue inducido a coma

Video Famosa ‘tiktoker’ nunca conoció a su bebé recién nacido: muere en el parto a los 23 años

La 'tiktoker' Tatjana Klingler murió el 6 de julio a los 23 años, mientras daba a luz a su primer hijo en un hospital en Alemania.

Durante el proceso de parto, sufrió una ruptura de membranas que permitió que el líquido amniótico ingresara a su torrente sanguíneo, causando una rara embolia, lo cual provocó palpitaciones cardíacas, dificultades respiratorias y una peligrosa caída en la presión arterial, que finalmente derivó en su muerte.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, no conoció a su hijo.

"Ni ella ni su hijo tuvieron la oportunidad de verse, tocarse y olerse ni una sola vez en la vida".

¿Qué pasó con su bebé?

Joshua Herbert Klinger, como Tatjana y su esposo Thorty nombraron a su hijo, nació en estado crítico y fue inducido a coma para estabilizarlo.

La familia de Tatjana solicitó donaciones para cubrir los costos médicos del bebé y sus seguidores han respondido positivivamente, pues hasta el 17 de julio habían recaudado 14,968 euros de los 15,000 que pedían.

Un día antes, el 16 de julio, la familia compartió que Joshua había presentado una mejoría notable.

"Hola a todos, queremos informarles que el pequeño Joshua se encuentra bien dadas las circunstancias. Sin embargo, todavía está internado. ¡Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles desde el fondo de nuestro corazón su simpatía y apoyo! Significa muchísimo para nosotros", se lee en la página de donaciones.

Tatjana Klingler documentó su embarazo en TikTok

La joven de 23 años compartió con sus seguidores cada paso de su estado de gestación.

Informó con alegría el sexo del bebé, el peso que había ganado y en la recta final de embarazo que "extrañaría su panza".

De acuerdo con el diario alemán Mitteldeutsche Zeitung, antes del nacimiento de Joshua publicó un video donde mostraba que iba en el auto rumbo al hospital.

"Estamos en la clínica y ahora nos están induciendo", escribió en el mensaje que acompañó el video, el cual sería el último que compartiría.

Según los reportes del medio citado, fue su esposo Thorty quien publicó la noticia de su muerte tiempo después.

"Hoy 6 de julio de 2024 nació nuestro hijo Joshua Herbert Klingler, pero lamentablemente su mamá, mi amada esposa, tuvo que irse, lamentablemente ella no pudo sobrevivir y nos abre un gran agujero en el corazón".

Mitteldeutsche Zeitung señala en su artículo que el texto ya no es visible, pues la cuenta está privada.