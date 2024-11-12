Muertes de famosos

Muere la estrella de k-drama Song Jae-lim a los 39 años: dejó una carta

El actor surcoreano fue localizado sin vida por un amigo, de acuerdo con la policía, que actualmente realiza las investigaciones correspondientes, pero ya compartió información al respecto.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video De qué murió Benji Gregory, querido actor infantil de 'ALF': lo que se sabe sobre su repentina partida

Song Jae-lim, protagonista del k-drama ‘Moon embracing the sun’, ha fallecido a los 39 años.

De acuerdo con Daily Mail este 12 de noviembre, la Policía de Seongdong-gu, en Seúl, informó que el actor surcoreano fue localizado muerto en su casa, ubicada en dicha ciudad.

La dependencia detalló que al artista lo encontró un amigo, quien llegó a su apartamento, alrededor de las 12:30 p. m. del pasado jueves 7, para almorzar con él.

El actor Song Jae-lim murió a los 39 años.
El actor Song Jae-lim murió a los 39 años.
Imagen The Grosby Group y Song Jae-lim/Instagram

¿Qué le sucedió a Song Jae-lim?

Ahondando en lo sucedido a Song Jae-lim, las autoridades indicaron que, hasta el momento, “no se ha encontrado evidencia de delito o actividad criminal”.

Sin embargo, revelaron la presunta causa del deceso del intérprete: “Basándonos en el hallazgo de una nota de suicidio, se presume que él se suicidó”.

El medio local Soompi puntualizó al respecto que en el hogar de también modelo se descubrió “una carta de dos páginas”.

La forma en la que él habría acabado con su vida no será dada a conocer por ahora, adelantaron los funcionarios a cargo de las investigaciones.

Familia de Song Jae-lim rompe el silencio

Por su parte, los parientes de Song Jae-lim brindaron su primera declaración tras lo ocurrido a la Agencia Yonhap News, publicada este mismo martes.

El portal expuso que los seres de la estrella “desean celebrar un funeral pequeño en el que participen sólo los miembros de la familia”.

Metro desvela que el último adiós se llevará a cabo en el tanatorio del St. Mary’s Hospital, en el mencionado distrito.

¿Quién era Song Jae-lim?

Song Jae-lim nació en 1985 y trabajó inicialmente como modelo de pasarela antes de comenzar su carrera en la actuación en 2009.

Ese año, en su exitoso debut, encarnó al compañero de un fotógrafo en la película dramática satírica ‘Actresses’.

Algunas de las cintas en las que apareció son ‘Grand Prix’, ‘The Suspect’, ‘Tunnel 3D’, ‘The Snob’, y ‘Yaksha: Ruthless Operations’.

Además de ‘Moon embracing the sun’, tuvo papeles en series de televisión como ‘Two weeks’, ‘Secret Garden’, ‘Cool Guys, Hot Ramen’, ‘Big Man’, ‘Secret Mother’, ‘Clean with Passion for Now’, y ‘I Wanna Hear Your Song’.

