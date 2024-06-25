Shifty Shellshock, líder de Crazy Town, es encontrado muerto en su casa: hizo raras publicaciones antes

Video Dan último adiós a aspirante a ‘La academia’ en las calles tras repentina muerte: funeral de Farruko Pop

Shifty Shellshock, líder de la famosa banda estadounidense de rap rock Crazy Town, murió a los 49 años este lunes 24 de junio.

El intérprete del éxito ‘Butterfly’ fue encontrado sin vida al interior de su casa, de acuerdo con el sitio web del Médico Forense del condado de Los Ángeles.

Hasta el momento, la causa del fallecimiento del artista, cuyo nombre real es Seth Binzer, no ha sido revelada por las autoridades.

Las últimas publicaciones en Instagram de Shifty Shellshock

Dos meses antes de su deceso, el 28 de abril pasado, Shifty Shellshock realizó la que sería su última publicación en su cuenta de Instagram.

Él compartió una imagen en la que se aprecia a una persona vestida de negro entre otras usando ropa blanca. Todos llevan pasamontañas en el rostro.

“Lo real es raro, lo falso está en todas partes”, se lee encima de la postal, que habría sido descargada de Internet.

Para acompañar su ‘post’, el cantante escribió: “Para los que se quedan, aunque me esfuerce mucho en ahuyentarlos”.

Ese mismo día, Shellshock subió a la red social otras frases igualmente misteriosas, como: “Lo hice en silencio y voy a ganar exactamente de la misma manera”.

“Soy más amante que luchador, pero al que necesito amar más en vez de luchar con él es a mí mismo. Señor Shifty, amor verdadero. Sobrio, vivo y agradecido”, apuntó para subtitular una fotografía de una persona parada al lado de un corazón pintado en el piso.

Un texto que igualmente colgó indica: “Las ovejas negras, los patos raros, los rechazados, los excéntricos, los solitarios, los perdidos y olvidados. La mayoría de las veces, estas personas tienen las almas más bellas”.

¿Quién era Shifty Shellshock?

Shifty Shellshock conoció a Bret Mazur, en 1992. Primero empezaron a hacer música bajo el nombre de Brimstone Sluggers, pero en 1999 cambiaron a Crazy Town.

Ese mismo año, la agrupación, que incluía a Rust Epique, James Bradley Jr., Doug Miller, Adam Goldstein y Antonio Lorenzo ‘Trouble’ Valli, debutó con el álbum ‘The Gift of Game’.

En octubre de 2000, la banda lanzó ‘Butterfly’ como tercer sencillo de dicho material discográfico. El tema alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 durante dos semanas no consecutivas.

Después de que su segundo disco, ‘Darkhorse’, no lograra ser un ‘hit’, Crazy Town se disolvió, pero Shellshock siguió una carrera en solitario, colaborando con Paul Oakenfold en ‘Starry Eyed Surprise’.

En lo personal, él fue abierto sobre su lucha contra la adicción y apareció en varios ‘reality shows’ que abordaban la situación.