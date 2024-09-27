Muertes de famosos

Muere la cantante Sayuri a los 28 años en extrañas circunstancias

La cantante y compositora japonesa de anime fue diagnosticada con una disfonía funcional, un trastorno crónico que causaba la pérdida de su timbre de voz.

Elizabeth González
La cantante y compositora japonesa de anime Sayuri murió a los 28 años el 20 de septiembre. La noticia fue confirmada por su esposo, el también músico, Amaarashi, por medio de un comunicado difundido en X.

“Nos gustaría informar humildemente a todos los que han estado apoyando a Sayuri de que falleció el 20 de septiembre. Les agradecemos sinceramente su amable apoyo a Sayuri durante su vida y nos gustaría orar por su paz eterna”, señaló en el escrito el 26 de septiembre.

De acuerdo con el documento, el funeral de Sayuri se realizó en privado y solo estuvieron presentes familiares cercanos y conocidos.

“Fue una apasionada de la música hasta el final, ya que estaba luchando contra una enfermedad crónica”, puntualizó.

Sayuri falleció a los 28 años el 20 de septiembre de 2024.
Imagen Sayuri / X

La muerte de Sayuri: ¿qué trastorno tenía?

Aunque el esposo de Sayuri no reveló su causa de muerte, en su comunicado aseguró que la cantante llevaba meses luchando contra una enfermedad crónica, sobre la cual, la misma intérprete, ya había hablado en X en julio pasado.

“Mi voz tiembla, se vuelve ronca y mis músculos se mueven en contra de mi voluntad”, escribió el 25 de julio.

“Es muy doloroso no poder cantar. Mi forma de expresarme y conectar con el mundo ha sido siempre a través de mi voz, y ahora me siento como si me hubieran aislado de todo”, agregó en la misma publicación donde dio a conocer que había sido diagnosticada con “disfonía funcional”.

Debido a la poca información que se tiene sobre la muerte de Sayuri, la prensa local ha calificado su fallecimiento en extrañas circunstancias.

¿Qué es la disfonía funcional?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra en España, la disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz por un trastorno funcional u orgánico de la laringe.

Entre los síntomas de una disfonía funcional se encuentran la voz ronca, tensa o débil, mientras que las principales causas de este trastorno son el uso excesivo de la voz, el estrés, la ansiedad o técnicas inadecuadas del habla.

La disfonía funcional es el resultado de la forma en que se utilizan los músculos vocales y no de una anomalía física, según especifica ABC.

