Muertes de famosos

Muere Rey Misterio Sr., ícono de la lucha libre mexicana, a los 66 años

El hijo de Rey Misterio Sr. informó al respecto de la lamentable noticia por medio de su cuenta de Facebook. Él puntualizó que el fallecimiento ocurrió la mañana de este 20 de diciembre.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Miguel Ángel López Días, mejor conocido como Rey Misterio Sr., ha muerto a los 66 años este viernes 20 de diciembre.

Fue el hijo del ícono de la lucha libre mexicana, Rey Misterio ‘El Heredero’, el que compartió la noticia mediante Facebook.

PUBLICIDAD

“Amigos y familiares, lamento comunicarles que mi señor padre, Miguel Ángel López Días, Rey Misterio Sr., falleció hoy por la mañana. Se les mantendrá al tanto. Gracias”, escribió.

En su cuenta de Instagram, la Lucha Libre AAA Worldwide expresó sus condolencias ante el deceso de la importante figura: “Elevamos nuestra oración por su eterno descanso”.

Hijo de Rey Misterio Sr. anunció su muerte.
Hijo de Rey Misterio Sr. anunció su muerte.
Imagen Hijo de Rey Misterio López/Facebook

Más sobre Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje
2 mins

Muere actriz de ‘Grey’s Anatomy’ a los 52 años: su exesposo la despide con desgarrador mensaje

Univision Famosos
Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar
0:59

Hombre vinculado a ‘Micky Hair’ responde si estuvo detrás de la muerte del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar
1:00

Familia y amigos despiden a ‘Micky Hair’: realizan funeral del estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida
1 mins

Muere conocida periodista en intento de robo: saltó del tercer piso para salvar su vida

Univision Famosos
Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen
2 mins

Caso B-King y DJ Regio: fiscalía tendría identificados a los presuntos responsables del crimen

Univision Famosos
Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”
2 mins

Mamá de B-King dice que el cantante “no conocía” a DJ Regio Clown: familia sospecha “trampa”

Univision Famosos
Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29
1:00

Muere famosa ‘influencer’ en trágico accidente el día de su cumpleaños número 29

Univision Famosos
Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral
2 mins

Cuerpo de B-King fue repatriado a Colombia: los detalles del funeral

Univision Famosos
Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar
0:57

Filtran video del momento en que quitan la vida a 'Micky Hair', estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos
Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar
2 mins

Ya habría “primer sospechoso” por la muerte de ‘Micky Hair’, estilista de Ángela Aguilar

Univision Famosos

Hasta el momento, no se ha dado a conocer debido a qué causas el deportista perdió la vida, tampoco cuándo se llevará a cabo su funeral.

Tras darse a conocer lo sucedido, El Hijo del Santo reaccionó con un mensaje en X (antes Twitter): “Mi más sentido pésame para su esposa e hijos. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

¿Quién era Rey Misterio Sr.?

Miguel Ángel López Días era originario de Tijuana, Baja California. Comenzó su carrera como boxeador, buscando desarrollar un físico más fuerte, expone Infobae.

Debido a una lesión en el brazo, reporta N+, sus entrenadores le sugirieron que probara sus habilidades en la lucha libre.

Debutó profesionalmente el 6 de enero de 1976, en un evento especial por motivo del Día de los reyes. Posteriormente, comenzó a usar el nombre de Rey Misterio.

Poco a poco, se convirtió en un referente del popular deporte ya que, además de su desempeño sobre el ring, captaba nuevos talentos gracias a su gimnasio junto a Negro Casas y Súper Astro.

Él igualmente participó en competencias internacionales, pues en 1990 peleó junto a Konnan en el Starrcade World Wrestling Championship.

En entrevista con Marina Carbajal, en 2021, Rey Misterio Sr. compartió su pensar por tener que utilizar una máscara para cubrir, al principio, su identidad.

PUBLICIDAD

“Me sentía como en otro plano, no sé… Entre menos gente sepa quién eres, mucho mejor”, explicó, visiblemente emocionado, al respecto.

Rey Misterio Sr. se convirtió en un ícono de la lucha libre mexicana.
Rey Misterio Sr. se convirtió en un ícono de la lucha libre mexicana.
Imagen Hijo de Rey Misterio López/Facebook
Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD