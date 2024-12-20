Muere Rey Misterio Sr., ícono de la lucha libre mexicana, a los 66 años

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Miguel Ángel López Días, mejor conocido como Rey Misterio Sr., ha muerto a los 66 años este viernes 20 de diciembre.

Fue el hijo del ícono de la lucha libre mexicana, Rey Misterio ‘El Heredero’, el que compartió la noticia mediante Facebook.

“Amigos y familiares, lamento comunicarles que mi señor padre, Miguel Ángel López Días, Rey Misterio Sr., falleció hoy por la mañana. Se les mantendrá al tanto. Gracias”, escribió.

En su cuenta de Instagram, la Lucha Libre AAA Worldwide expresó sus condolencias ante el deceso de la importante figura: “Elevamos nuestra oración por su eterno descanso”.



Hasta el momento, no se ha dado a conocer debido a qué causas el deportista perdió la vida, tampoco cuándo se llevará a cabo su funeral.

Tras darse a conocer lo sucedido, El Hijo del Santo reaccionó con un mensaje en X (antes Twitter): “Mi más sentido pésame para su esposa e hijos. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Lamento el sensible fallecimiento de mi admirado rival y compañero Miguel López #ReyMisterio. Ya descansa en paz. Mi más sentido pésame para su esposa e hijos. ¡Hasta siempre querido Miguel! #FotoConHistoria pic.twitter.com/czkCkJKyGL — El Hijo del Santo (@ElHijodelSanto) December 20, 2024

¿Quién era Rey Misterio Sr.?

Miguel Ángel López Días era originario de Tijuana, Baja California. Comenzó su carrera como boxeador, buscando desarrollar un físico más fuerte, expone Infobae.

Debido a una lesión en el brazo, reporta N+, sus entrenadores le sugirieron que probara sus habilidades en la lucha libre.

Debutó profesionalmente el 6 de enero de 1976, en un evento especial por motivo del Día de los reyes. Posteriormente, comenzó a usar el nombre de Rey Misterio.

Poco a poco, se convirtió en un referente del popular deporte ya que, además de su desempeño sobre el ring, captaba nuevos talentos gracias a su gimnasio junto a Negro Casas y Súper Astro.

Él igualmente participó en competencias internacionales, pues en 1990 peleó junto a Konnan en el Starrcade World Wrestling Championship.

En entrevista con Marina Carbajal, en 2021, Rey Misterio Sr. compartió su pensar por tener que utilizar una máscara para cubrir, al principio, su identidad.

“Me sentía como en otro plano, no sé… Entre menos gente sepa quién eres, mucho mejor”, explicó, visiblemente emocionado, al respecto.