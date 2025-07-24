Video Muere famosa presentadora hondureña a los 31 años: habría sufrido dolor de estómago antes de fallecer

Rene Kirby, actor de ‘Amor Ciego que tenía espina bífida, murió a los 70 años tras pasar varios meses en el hospital.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano Jon Kirby al medio local ‘Seven Days, donde dio a conocer que el actor perdió la vida el 11 de julio en el Centro Médico de la Universidad de Vermont.

Refirió que durante dos meses, Rene Kirby luchó con problemas “en el esófago, riñón y vejiga”, así como múltiples “infecciones” causadas por sus mismos problemas de salud.

“Él simplemente me mostró que no hay límites sobre lo que cualquiera puede hacer”, dijo Jon al momento de recordarlo.

Cheryl St. Amour, hermana de René contó a ‘Seven Days’ que Rene Kirby había sobrevivido a un cáncer de garganta y que como parte de su tratamiento le habían extirpado la laringe, por lo que había perdido el habla hace unos años.

¿Quién era Rene Kirby?

El actor, recordado por su partición en películas como ‘Amor Ciego’ y ‘Pegado a ti’, nació el 27 de febrero de 1955 en Burlington, Vermont.

Rene Kirby nació con espina bífida, una condición que afecta completamente la médula espinal, donde la columna vertebral no se cierra completamente durante el embarazo.

Esta afección fue retratada por el mismo actor en la cinta ‘Amor Ciego’, donde su personaje tiene el mismo padecimiento.