Muere el rapero Omar Thug tras ser herido por una "bala perdida": deja una bebé huérfana

La agrupación a la que él pertenecía, Under Side 821, dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Previamente, la banda también informó de lo que le sucedió.

El rapero Omar Quintero, mejor conocido como Omar Thug, murió la noche de este domingo 30 de junio tras resultar herido por una “bala perdida”.

Fue la agrupación al que él pertenecía, Under Side 821, la que dio a conocer la noticia de su fallecimiento en una publicación de redes sociales.

“¡Descansa en paz, carnal! Vivirás por siempre en canciones de rap”, anotaron para acompañar una fotografía del artista.

¿Qué le sucedió a Omar Thug?

La madrugada del sábado 29 de junio, Under Side 821 dio a conocer por medio de Facebook que Omar Thug había sido internado.

“Le pegó una bala perdida, ya (está) en el hospital. Pero todo bien. Gracias a los que se han preocupado. Nosotros nos dedicamos a hacer música”, explicaron.

Al respecto, este lunes el portal ABC Noticias reportó que ese día se desató una balacera en una de las colonias de Ciudad Apodaca, estado de Nuevo León.

Puntualizaron que el cantante fue una de las personas lesionadas en el altercado. No queda claro cuánta gente más resultó herida.

Además, afirmaron que el ataque ocurrió en un domicilio “donde presuntamente las víctimas se encontraban en una reunión”.

Los hombres armados arribaron al lugar presuntamente a bordo de un vehículo, se detuvieron a las afueras de la residencia y abrieron fuego contra quienes se encontraban en el exterior.

Tras lo ocurrido, expone el medio, llegaron integrantes de la Fiscalía General de Justicia, unidades de la Fuerza Civil, Policía Municipal y la Guardia Nacional.

Paramédicos igualmente estuvieron presentes y confirmaron el deceso de 4 individuos, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.

Esposa de Omar Thug pidió ayuda para él

Luego de que Omar Thug fuera ingresado a la clínica, su esposa, Faty Delgado, recurrió a la plataforma digital para solicitar auxilio.

“Saben por la situación que estoy pasando. Omar Quintero necesita donadores de sangre”, apuntó para describir imágenes en las que se detallan los requisitos de los que deseaban ayudar.

“Yo sé que él tiene muchos amigos que lo quieren, lo estiman, hoy necesito que lo apoyen para que pronto pueda estar bien y salir adelante”, agregó.

Pareja de Omar Thug lo despide con emotiva dedicatoria

Pese a la atención, Omar Thug no logró sobrevivir. Hasta el momento, Faty Delgado no ha dado a conocer la causa oficial de su muerte.

En un ‘post’, ella lo despidió hace unas horas: “No sabes el dolor que me dejas. Jamás me pasó por la mente esto”.

“Tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste”, escribió.

“¿Ahora quién estará conmigo? Tú sabes que yo no puedo dormir sin ti. La vida es tan injusta, mi amor”, finalizó su misiva.

Tras su partida, Thug deja huérfano de padre a su hija Osmara, a quien procreó con Delgado y presumía en su perfil de Instagram frecuentemente.

