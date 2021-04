Operation Forth Bridge: lo que viene tras la muerte del príncipe Philip

El príncipe Philip, duque de Edimburgo, murió la mañana de este viernes 9 de abril a los 99 años. La operación Forth Bridge se ha activado y estos son los pasos que la familia británica seguirá para despedir al esposo de la reina Isabel.

Duelo en la familia real

La reina Isabel entrará en un período de duelo de 8 días . La monarca no realizará ningún deber oficial, público o privado, durante este lapso y las leyes no recibirán el consentimiento real.

¿Funeral de estado o militar?

Por ser el consorte de la reina Isabel, el duque de Edimburgo tiene derecho a un funeral de estado. Sin embargo, según reportó el diario británico The Sun, el príncipe Philip pidió no tener un funeral de estado completo .

En el protocolo Forth Bridge, se contemplaba una procesión militar del ataúd del príncipe y la llegada de miles de personas y miembros de las fuerzas armadas a Londres y Windsor para despedirlo. Sin embargo, al ocurrir el deceso en medio de la pandemia de covid-19 los planes podrían tener importantes cambios, según The Sun, los organizadores están "desesperadamente ansiosos" por no organizar nada que atraiga reuniones masivas.