Muertes de famosos

Muere la youtuber Pretty Pastel Please a los 30 años: su familia está "devastada"

Alexandra, famosa influencer australiana, falleció de manera repentina a los 30 años. La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia en redes sociales este 5 de julio.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

Alexandra, mejor conocida en redes sociales como Pretty Pastel Please, murió a los 30 años en junio pasado.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde se señaló que su deceso fue de manera “repentina, inesperada y devastadora”.

PUBLICIDAD

“Nos dirigimos a ustedes con un devastador anuncio. Con gran pesar debemos informarles que Alex, conocida por muchos como Pretty Pastel Please, ha fallecido. Su muerte fue repentina, inesperada y devastadora para todos los que la conocían”, escribieron al pie de una esquela publicada el 5 de julio en Instagram.

Más sobre Muertes de famosos

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México
1 mins

Muere Héctor Terrones, reconocido diseñador de moda de México

Univision Famosos
Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown
2 mins

Arrestan a presunto responsable de los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

Univision Famosos
Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen
2 mins

Asesinato de cantante Yrma Lydya: detienen a presunto implicado en el crimen

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra
1:00

Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Univision Famosos
Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años
1 mins

Muere actor infantil de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’: tuvo trágico fallecimiento a los 42 años

Univision Famosos
Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”
1:00

Lety Calderón vive angustia con sus hijos y madre tras impactante ‘noticia’: “La hubiera matado”

Univision Famosos
Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe
0:59

Sobrino del vocalista de Los Tucanes de Tijuana es encontrado sin vida: lo que se sabe

Univision Famosos
¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio
2 mins

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Univision Famosos
Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos

Sin revelar la causa de muerte de Pretty Pastel Please, la familia de la joven aseguró que la noticia fue “un shock para todos”, por lo que pedían respeto ante los difíciles momentos que viven.

“Esto es un shock para todos nosotros, y su familia y amigos han solicitado privacidad mientras navegan por su dolor. Les pedimos que respeten sus deseos - ellos aprecian todo su apoyo pero necesitan tiempo para sanarse en privado”, se informó.

Así dieron a conocer la muerte de Pretty Pastel Please
Así dieron a conocer la muerte de Pretty Pastel Please
Imagen Pretty Pastel Please / Instagram


Finalmente, se dio a conocer que en los próximos días Pretty Pastel Please será homenajeada en su canal de YouTube, sin embargo, no se dieron más detalles.

“A su debido tiempo se publicará un homenaje en YouTube y aquí en Instagram. Gracias por su comprensión en este momento difícil”.

¿Quién era Pretty Pastel Please?

Alexandra nació en septiembre de 1993. La joven australiana saltó a la fama a través de su canal de YouTube, donde registraba poco más de 690 mil suscriptores.

El éxito de su canal se debía a la publicación de videos que iban desde vlogs hasta reseñas de productos y algunos de sus viajes.

Uno de sus videos más populares era un viaje a Japón, donde por una semana consumió alimentos únicamente de la tienda 7 Eleven, mientras que otro tenía como protagonista a Archie, su loro que habla ante el micrófono por cinco minutos consecutivos.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX