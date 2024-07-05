Muere la youtuber Pretty Pastel Please a los 30 años: su familia está "devastada"

Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

Alexandra, mejor conocida en redes sociales como Pretty Pastel Please, murió a los 30 años en junio pasado.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde se señaló que su deceso fue de manera “repentina, inesperada y devastadora”.

“Nos dirigimos a ustedes con un devastador anuncio. Con gran pesar debemos informarles que Alex, conocida por muchos como Pretty Pastel Please, ha fallecido. Su muerte fue repentina, inesperada y devastadora para todos los que la conocían”, escribieron al pie de una esquela publicada el 5 de julio en Instagram.

Sin revelar la causa de muerte de Pretty Pastel Please, la familia de la joven aseguró que la noticia fue “un shock para todos”, por lo que pedían respeto ante los difíciles momentos que viven.

“Esto es un shock para todos nosotros, y su familia y amigos han solicitado privacidad mientras navegan por su dolor. Les pedimos que respeten sus deseos - ellos aprecian todo su apoyo pero necesitan tiempo para sanarse en privado”, se informó.

Finalmente, se dio a conocer que en los próximos días Pretty Pastel Please será homenajeada en su canal de YouTube, sin embargo, no se dieron más detalles.

“A su debido tiempo se publicará un homenaje en YouTube y aquí en Instagram. Gracias por su comprensión en este momento difícil”.

¿Quién era Pretty Pastel Please?

Alexandra nació en septiembre de 1993. La joven australiana saltó a la fama a través de su canal de YouTube, donde registraba poco más de 690 mil suscriptores.

El éxito de su canal se debía a la publicación de videos que iban desde vlogs hasta reseñas de productos y algunos de sus viajes.