Muere el legendario presentador Phil Donahue: esto se sabe de la causa de su fallecimiento

Phil Donahue, veterano presentador de programas de entrevistas de televisión, murió a los 88 años el domingo 18 de agosto.

La familia confirmó, este lunes 19, el deceso del conductor en una declaración para la emisión matutina Today.

“Falleció por la noche en su casa, rodeado de su esposa desde hace 44 años, Marlo Thomas, su hermana, sus hijos, nietos y su querido Golden retriever, Charlie”, indicaron.

Aunque no ahondaron en detalles, ellos explicaron que el comunicador perdió la vida “en paz tras una larga enfermedad”.

Para honrarlo, sus seres queridos solicitaron que, en lugar de enviarles flores, se hicieran donaciones al St. Jude Children’s Research Hospital o al Fondo de Becas Phil Donahue/Notre Dame.

¿Quién era Phil Donahue?

Phil Donahue nació el 21 de diciembre de 1935, creció en Cleveland, Ohio, y comenzó su carrera en los medios a fines de la década de 1950 en programas de radio y televisión, según People.

Empezó su programa de entrevistas homónimo en 1967 en Dayton, Ohio. Con este proyecto, ganó credibilidad y reconocimiento por abordar temas controvertidos.

Durante las emisiones, él dedicó una hora a temas específicos, como el abuso infantil en la iglesia católica, y fue el primero en permitir que miembros en la audiencia hicieran preguntas a los invitados.

En 1974, una vez que trasladó el ‘show’ a Chicago y cambió el nombre a ‘Donahue’, él encontró su nicho al innovar el formato diurno.

“Un día, simplemente salí entre el público, y está claro que no habría habido el espectáculo de ‘Donahue’ si de alguna manera accidentalmente no hubiera entrado en la audiencia”, dijo a WGN-TV en 2023.

Luego, la emisión se trasladó a Nueva York en enero de 1985. Mientras transmitía en vivo desde Rockefeller Plaza, él siguió cubriendo nuevos caminos, entrevistando políticos, activistas, artistas o atletas, entre otros.

A lo largo de su emisión, finalizada en 1996, al ‘show’ acudieron personalidades como Nelson Mandela, Bill Clinton, Robin Williams o Elton John.

Aunque tras seis años de ausencia, Donahue regresó en 2002 con un programa, nombrado igual, a MSNBC; sin embargo, siete meses después lo cancelaron por baja audiencia, reportó The New York Times.

En total, él ganó 20 premios Emmy por este proyecto y es considerado como el pionero de un camino para nuevos presentadores, como Oprah Winfrey o Geraldo Rivera.