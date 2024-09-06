Muere el youtuber Paul Harrell: él mismo anunció su fallecimiento con triste video

Video Detalles del crimen contra ‘influencer’ en un circo: ¿dónde estaban quienes le quitaron la vida?

Paul Harrell murió a los 58 años tras una dura lucha contra el cáncer de páncreas. El youtuber anunció su propio fallecimiento el 3 de septiembre a través de un video publicado en su canal de YouTube.

“Si estás viendo esto, estoy muerto”, expresó en su publicación, donde también explica que el video fue grabado en diciembre de 2023.

“Mientras grabo esto, estamos en diciembre de 2023 y le he dado instrucciones a Brad (su gerente) para que publique esto tras mi muerte”, agregó.

Con un semblante tranquilo, Paul Harrell recordó que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas hace unos meses y, aunque le aseguraron que la enfermedad había sido detectada a tiempo, esta se propagó de manera rápida afectando sus huesos.

“Es posible que me hayan visto recientemente usando esta muleta cuando les dije que me rompí la cadera. Bueno, me rompí la cadera, pero no fue porque tuviera un accidente sino porque el cáncer se extendió a mis huesos y los huesos simplemente se desmoronaron. Mi cadera se fracturó y me caí. Me fracturé y luego me caí. Mi tiempo se está acabando”, explicó.

Así anunció Paul Harrell su muerte en YouTube. Imagen Paul Harrell / YouTube



“Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. Incluso cuando me diagnosticaron, esperaba que estuviéramos aquí al menos dos o tres años más, pero resultaron ser solo unos pocos meses más. Me disculpo por eso. Me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos”, agregó.

La muerte de Paul Harrell fue confirmada por su hermano Rob, y por Brad Nelson, su agente, quienes al finalizar el video prometen continuar con el legado del influencer a través de su canal de YouTube, tal como era su deseo.

¿Quién era Paul Harrell?