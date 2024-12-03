Muertes de famosos

Muere trágicamente actor del K-Drama ‘Little Woman’ a los 32 años: revelan causa de su fallecimiento

Park Min-jae, estrella surcoreana, perdió la vida mientras se encontraba de viaje por China, de acuerdo con reportes. Su representante aseguró que lo sucedido fue “inesperado e impactante”.

Dayana Alvino.
Park Min-jae, reconocido por sus papeles en K-Dramas como ‘Little Woman’ y ‘True to Love’, ha muerto sorpresivamente a los 32 años.

La noticia del deceso fue dada a conocer este lunes 2 de diciembre por la agencia del artista surcoreano, Big Title, mediante Instagram.

“El hermoso actor Park Min-jae, que amaba actuar y siempre dio lo mejor de sí, falleció. Apreciamos profundamente el amor y la atención que le han demostrado”, indicaron.

“Ofrecemos nuestras más profundas condolencias”, expresaron, afirmando que lo recordarán “con orgullo” como parte de su equipo.

Park Min-jae murió a los 32 años, confirmó su agencia de talentos.
Imagen Big Title/Instagram

La directora ejecutiva de la compañía, Hwang Ju-hye, se pronunció al respecto en un mensaje personal en su propio perfil de la red social.

“El hombre que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes se embarcó en un viaje mucho más largo. Ha sido tan inesperado e impactante”, apuntó.

“Su familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min-jae, todavía hay muchas cosas que queríamos decir y hacer juntos”, sentenció.

De acuerdo con IMDb, Park perdió la vida a causa de “un paro cardíaco repentino” el viernes 29 de noviembre mientras se encontraba en China.

The Independent afirma que, “según informes de los medios coreanos”, el intérprete “no tenía ningún problema de salud cuando partió” hacia el país asiático.

Hermano de Park Min-jae da detalles de su funeral

Por su parte, el hermano menor de Park Min-jae, Park Jae-hyung, recurrió a la citada plataforma digital para compartir detalles de su último adiós.

“Nuestro amado hermano se ha ido a descansar”, comentó, “esperamos que la mayor cantidad posible de personas puedan venir a despedirlo”.

El velorio se llevará a cabo en el salón funerario del Hospital de la Universidad Femenina Ewha, de Seúl. El sepelio será el miércoles 4 de diciembre.

“Les pedimos su comprensión ya que no podemos contactar personalmente a todos”, exclamó el joven para finalizar.

¿Quién era Park Min-jae?

Park Min-jae, nacido en 1992, debutó en 2021 en la serie ‘Mr. Lee’. Además, participó en los programas ‘Korea–Khitan War’ y ‘Snap and Spark’, de 2023.

También apareció en K-Dramas aclamados como ‘Little Woman’, ‘True to Love’, ‘Numbers’ y ‘The Fabolous’, de Netflix.

Park Min-jae apareció en K-Dramas como ‘Little Woman’.
Imagen Big Title/Instagram
