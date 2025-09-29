Muertes de 'influencers'

Muere famosa ‘influencer’ a los 30 años dejando dos hijos pequeños: ¿qué le pasó?

La reconocida creadora de contenido venezolana perdió la vida debido a la leucemia que padecía, informaron sus familiares. Ahora le sobreviven sus niños, de 3 y 8 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

Paola Caldera, reconocida ‘influencer’ de origen venezolano radicada en Estados Unidos, ha muerto a los 30 años.

La noticia dada a conocer por sus familiares mediante un mensaje en su cuenta de TikTok, el cual acompañaron con un clip en el que ella aparece disfrutando.

PUBLICIDAD

“Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sonrisa, incluso en los momentos más difíciles”, escribieron.

En su misiva, indicaron que “la leucemia” fue la que “apagó su presencia física” y aseguraron que la enfermedad “jamás” borrará “la huella” que ella dejó en sus corazones.

“Nos queda su ejemplo de valentía, su bondad infinita y los recuerdos que siempre nos acompañan. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros. Te amamos, reina”, concluyeron.

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere ‘influencer’ 48 horas después de su boda tras sentirse mareada durante la ceremonia
1 mins

Muere ‘influencer’ 48 horas después de su boda tras sentirse mareada durante la ceremonia

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”
2 mins

Muere ‘influencer’ Zuza Beine: vivió 11 de sus 14 años con “un cáncer implacable”

Univision Famosos
Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo
0:57

Hija de 3 años de Charlie Kirk ya sabe que murió: esposa del ‘influencer’ así se lo dijo

Univision Famosos
Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"
2 mins

Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

Univision Famosos
Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias
0:56

Muere famosa actriz a los 33 años mientras vacacionaba en Costa Rica en misteriosas circunstancias

Univision Famosos
Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años
1 mins

Muere 'influencer' conocido como 'El Chico Más Famoso en Silla de Ruedas', tenía 28 años

Univision Famosos
Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido
1:00

Muerte de la famosa ‘influencer’ Esmeralda Ferrer y su familia estaría ligada con su marido

Univision Famosos

La creadora de contenido procreó a dos hijos, Eduardo Juan y Alessandro, de 8 y 3 años, a quienes solía mostrar en sus redes sociales.

De hecho, en el último tiktok que colgó, los muestra festejando a su lado su cumpleaños durante una reunión íntima.

Paola Caldera documentó su batalla contra la leucemia

El 31 de diciembre de 2024, Paola Caldera conmocionó a sus admiradores al destapar que estaba enferma y luchando por recuperarse.

“Después de pasar varios días con un dolor de cabeza que iba y venía (pensando que era a causa de mi período) muy insoportable, fui al médico y me diagnosticó leucemia”, anotó en una publicación.

“En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón, yo sólo pensaba que tenía que soportar todo para poder vivir”, agregó.

“¡Aquí estamos, enfrentando los retos de Dios, estamos bien y seguiremos así!”, indicó, “no dejen de orar por mí”.

PUBLICIDAD

En los siguientes nueve meses, ella documentó su tratamiento, incluso estando en el hospital. En junio, externó que regresaba a casa luego de estar internada por “bastante tiempo”.

¿Quién era Paola Caldera?

The Sun retoma que Paola Caldera huyó de su país natal antes de solicitar asilo político en Estados Unidos y, así, empezó a dar consejos sobre cómo establecerse ahí.

Trabajaba limpiando habitaciones de hotel, pese a que su profesión era dentista pues, confesó, ganaba más dinero así.

Sus parientes han anunciado que transmitirán en vivo su funeral en su TikTok el 2 y 3 de octubre, para que sus fans puedan despedirla.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'CelebridadesEnfermedad del cáncer Premios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD